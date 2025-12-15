Filho do diretor Rob Reiner é preso nos EUA suspeito de matar pai e mãe, diz site

A- A+

O filho do diretor Rob Reiner e da atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, Nick Reiner, de 32 anos, foi preso e está sob custódia nesta segunda-feira, segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). A detenção ocorre no momento em que a Divisão de Roubos e Homicídios aponta Nick como principal suspeito de matar os pais, encontrados mortos no domingo na mansão da família, em Los Angeles. As informações foram inicialmente divulgadas pelo TMZ.

Rob, de 78 anos, e Michelle, de 68, foram achados com ferimentos compatíveis com arma branca. Bombeiros e policiais foram acionados, mas o casal já estava sem vida quando as equipes chegaram. O LAPD abriu uma investigação por duplo homicídio e tenta reconstituir os últimos passos da família. A prisão de Nick, que ocorreu após horas de buscas e diligências, marca o primeiro avanço concreto no caso — embora a polícia ainda não tenha detalhado a motivação nem apresentado a lista formal de acusações.

A trajetória pessoal de Nick já havia chamado atenção do público anos antes. Ele é um dos três filhos do diretor, conhecido por filmes como “Harry e Sally: Feitos um para o Outro”, “Conta Comigo” e “Questão de Honra”. Aos 15 anos, foi internado pela primeira vez para tratar dependência química — a primeira das 17 passagens por clínicas até 2016, quando, já com 22 anos, concedeu entrevista à revista People relatando seu histórico de vício e recaídas.



Naquele período, pai e filho colaboraram em “Being Charlie” (2015), filme dirigido por Rob e coescrito por Nick, que dramatiza sua juventude marcada por reabilitações e conflitos familiares. O personagem inspirado no jovem foi interpretado pelo ator Nick Robinson. A obra, à época, foi vista como um gesto público de tentativa de reconstrução da relação entre os dois.

As circunstâncias do crime, porém, reacenderam o debate sobre a trajetória turbulenta de Nick e o impacto de seus problemas pessoais. Segundo o TMZ, o casal havia sido encontrado com ferimentos provocados por arma branca, informação posteriormente confirmada por fontes da People. A polícia manteve o sigilo durante as primeiras horas da investigação, mas a prisão do suspeito indica que os investigadores consideram que há elementos suficientes para avançar no caso.

Rob e Michelle estavam juntos desde 1989 e viviam no oeste de Los Angeles. A residência era conhecida por receber amigos, artistas e parceiros de trabalho do diretor, que construiu carreira em Hollywood marcada por sucessos de bilheteria e clássicos que atravessaram gerações. Agora, a casa se torna cenário de um dos crimes de maior repercussão recente na indústria do entretenimento.

