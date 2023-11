Filhos de Arlindo Cruz são roubados após show em homenagem ao cantor na Barra da Tijuca

A- A+

Os filhos do cantor Arlindo Cruz, Arlindinho e Flora Cruz, foram roubados após um show em homenagem ao pai na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na madrugada desse domingo (12). Além dos irmãos, segundo a assessoria da família, o produtor Leonardo também foi alvo dos criminosos. Nas redes sociais, a produção dos artistas avisou sobre o ocorrido, que os celulares dos três foram levados e orientaram aos amigos a não realizarem nenhum depósito para as respectivas contas bancárias das vítimas.

O show DiArlindo aconteceu em um espaço de eventos na Avenida Ayrton Senna, o Rio Sporting Sunset. Além de Arlindinho, Mumuzinho e Suel também participaram da homenagem ao artista, que se recupera de um AVC sofrido em 2017.

Após o ocorrido, Flora Cruz usou as redes sociais para acalmar amigos, familiares e fãs:

"Só consegui acessar o Instagram agora, por aqui está tudo bem. Ainda estou em estado de choque, mas grata pelo livramento. Obrigada a todos pela preocupação."

Filha de Arlindo Cruz e produção do cantor falam sobre assalto sofrido por família após show na Barra da Tijuca (Foto: Reprodução/Instagram)

