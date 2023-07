A- A+

CELEBRIDADES Filhos de Britney Spears vão se mudar para o Havaí sem dar tchau para a mãe, diz site Jayden James e Sean Preston estão com tudo pronto para viajar com o pai Kevin Federline e a madrasta Victoria

Britney Spears não vai ver os filhos antes que eles se mudem para o Havaí com o ex-marido dela. Segundo o "TMZ", Jayden James e Sean Preston estão com tudo pronto para viajar com o pai Kevin Federline e a madrasta Victoria nesta terça-feira, sem se despedir de sua mãe.

A cantora não vê os filhos há mais de um ano. De acordo com o site, isso não vai mudar antes que os jovens deixem a Califórnia, onde a artista vive. Federline tentou fazer os filhos verem Britney antes de partirem, mas sem forçá-los a se sentarem com a mãe se não estivessem dispostos a isso.

Fontes disseram ao TMZ que Federline está "aliviado" por Britney não ter questionado a mudança na Justiça.

Nos últimos meses, Britney Spears deu pistas de uma possível reaproximação com os filhos. A cantora vinha fazendo postagens se derretendo pela prole.





Numa delas, Britney postou uma foto do filho mais velho, Sean Preston, com a legenda "Meu primeiro amor".

Dois dias antes, ela havia postado outra foto, dessa vez com o caçula, Jayden, no colo, quando ele ainda tinha 4 anos.

O histórico de relação entre eles não é dos mais amistosos. Recentemente, a cantora encontrou-se com a mãe, Lynne Spears, o que apontou para uma iniciativa de reconciliações familiares.

