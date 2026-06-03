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Música Filhos de Dave Grohl e Taylor Hawkins colaboram em nova faixa Com Violet na voz e Shane na bateria, a canção tem um começo melancólico, com o vocal da jovem de 20 anos acompanhada de uma guitarra melódica, tocada por Anthony Paul Lopez

Filhos de Dave Grohl e Taylor Hawkins (1972-2022), respectivamente, Violet Grohl e Shane Hawkins lançaram sua primeira colaboração musical. Os herdeiros do Foo Fighters entraram juntos no estúdio para a gravação de Plastic Couch, faixa que encerra o primeiro disco lançado pela filha do ex-Nirvana, Be Sweet to Me.

Com Violet na voz e Shane na bateria, a canção tem um começo melancólico, com o vocal da jovem de 20 anos acompanhada de uma guitarra melódica, tocada por Anthony Paul Lopez. Em sua reta final, a faixa de quase cinco minutos explode para um encerramento pesado, fechando o disco de estreia da cantora.

Além de Plastic Couch, Be Sweet to Me conta com THUM, 595 e Cool Buzz, lançadas como single antes da chegada do disco nas plataformas digitais no final de maio.

Violet está atualmente em sua primeira grande turnê pelos Estados Unidos. No passado, ela já abriu shows do Foo Fighters, além de ter subido ao palco junto com a banda do pai em diversas ocasiões.

Baterista da Chevy Metal, Shane também já tocou com o Foo Fighters em 2022, subindo ao palco no show promovido pela banda para homenagear Hawkins, morto naquele ano após uma insuficiência cardíaca. Na ocasião, ele assumiu a bateria de My Hero, um dos principais sucessos do grupo.

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