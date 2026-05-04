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Famosos Filhos de Eike Batista: como estão Thor e Olin, que pai chamou de "geração fru-fru", e os mais novos Em meio a polêmica com Luma de Oliveira por críticas aos primogênitos, conheça os quatro herdeiros do empresário, que já é avô

Em meio à repercussão de uma declaração recente de Eike Batista, que classificou parte da nova geração — incluindo os próprios filhos mais velhos — como “fru-fru” e “floquinho de neve”, a família do empresário voltou aos holofotes e reacendeu a curiosidade sobre seus herdeiros.



Pai de quatro filhos, dois do relacionamento com Luma de Oliveira — que rebateu a fala do ex-marido em suas redes sociais no domingo (3) — e dois com Flávia Sampaio, Eike também também está prestes a ampliar a família com a chegada de mais um neto.

Thor Batista e Olin: os filhos mais velhos

Eike Batista e Luma de Oliveira foram casados entre 1991 e 2004, e tiveram dois filhos. O primogênito Thor Batista, de 34 anos, cresceu sob forte exposição pública e já atuou no universo empresarial, com passagem por negócios ligados ao setor de transportes e logística.









Na juventude, ganhou fama de “playboy” na cena da Zona Sul carioca e acabou se envolvendo em episódios controversos ao longo da década passada. Conhecido por esbanjar altas somas na noite carioca e ostentar carros de luxo, costumava aparecer em treinos na academia e se envolver em polêmicas (em 2012, ele atropelou e matou um ciclista, mas foi absolvido dois anos depois).

Thor Batista: 26 x 32 anos — Foto: Reprodução

Nos últimos anos, no entanto, ele mantém vida mais reservada, mas segue como o nome mais conhecido entre os filhos do empresário. Thor é casado com Lunara Campos, com quem um filho, Thor II, de 2 anos, e outro a caminho: Liam, cuja gestação, agora aos 8 meses, foi anunciada em dezembro nas redes. Segundo a mãe, ele segue trabalhando no ramo empresarial, de forma independente.





Thor Batista com o filho, Thor II, e a mulher, Lunara Campos, grávida de 8 meses de Liam — Foto: Reprodução/Instagram

Já Olin Batista, de 30 anos, tem perfil mais discreto. Desde criança apaixonado por música, tornou-se DJ ainda na adolescência, aprendendo a tocar e mixar de forma autodidata. Em seus compromissos profissionais costumava contar com regalias inimagináveis para DJs iniciantes, como poder ir aos festivais de jatinho particular ou usar carros blindados e ser acompanhado por seguranças.





Olin Batista com a namorada, Patricia Moreira — Foto: Reprodução/Instagram

Em 2023, deixou a casa da mãe Luma de Oliveira, no Jardim Pernambuco, para ir morar com a namorada, a modelo Patricia Moreira. Abandonou a carreira musical para trabalhar diretamente com Eike, com quem já teve uma relação mais distante, em novos empreendimentos, e atua hoje como um aliado central na tentativa de reposicionamento empresarial do pai, operando de forma discreta nos novos negócios desde 2024. Olin mantém presença pública reduzida e vida pessoal longe dos holofotes.

Balder e Tyra: os filhos mais novos

Do relacionamento com a modelo e empresária Flávia Sampaio, Eike é pai de Balder Batista, de 12 anos, e Tyra Batista, de 4. Diferentemente dos irmãos mais velhos, os dois crescem com exposição mais controlada, em um ambiente familiar mais reservado. Nas fotos de suas redes sociais, Flávia costuma postar os filhos de costas ou em distâncias maiores.





Balder e Tyra — Foto: Reprodução/Instagram

Em 2018, contudo, Balder saiu na mídia de forma inusitada: aos 5 anos, ele foi eleito o homem mais elegante do Grande Prêmio Brasil de Turfe, no Jockey Club, pelo site de Lu Lacerda, vestindo um terno Armani marinho.

Caçula do clã e primeira filha de Eike, Tyra nasceu em 2022, quando o empresário tinha 65 anos.

Polêmica e exposição pública

A discussão começou após Eike afirmar, em entrevista a um podcast, ver uma “geração fru-fru” ou “floquinho de neve”, incluindo os próprios filhos mais velhos na declaração, diferenciando os dois dos mais novos — Balder, de 12, e Tyra, de 4, da relação com Flávia Sampaio —, que afirma terem uma educação mais dura, com cobrança de atividades extras. Luma rebateu e, em um dos pontos de sua fala, afirmou que a declaração "diz mais sobre ele do que dos filhos". Desde então, o caso reacendeu o interesse sobre a dinâmica familiar e a trajetória dos filhos do empresário.

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