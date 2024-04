Filhos de Paul McCartney e John Lennon se juntam em canção

A- A+

Para quem achava que “Now And Then” — o último single dos Beatles, lançado ano passado a partir da recuperação por inteligência artificial de vocais que John Lennon — encerraria de vez a parceria Lennon/McCartney, uma surpresa: ela continua, não com John e Paul, mas com os seus descendentes.

O filho de Paul e Linda McCartney, James, lançou este segunda-feira “Primrose Hill”, um novo single que ele compôs em parceria com Sean, filho de John Lennon e Yoko Ono.



Em suas redes sociais, James McCartney anunciou: “Tive uma visão quando criança, na Escócia, num lindo dia de verão. Vi meu verdadeiro amor e salvador em minha mente. ‘Primrose Hill’ é uma canção sobre encontrar essa pessoa.”

A música de James e Sean é uma balada acústica repleta de reflexões sobre memórias felizes do tempo passado no romântico ponto turístico de observação da cidade de Londres.

Sean Ono Lennon tem um longo currículo musical, com vários discos solo e passagens por bandas como Cibo Matto, Ghost Of A Saber Tooth Tiger e Lennon Claypool Delirium.



Já James tem lançado uma quantidade constante de material solo desde 2010, mas também participou da criação dos álbuns de seu pai, “Flaming pie”, em 1997, e “Driving rain, em 2001. Ele também participou do lançamento de “Wide prairie”, de 1998, um álbum póstumo de Linda McCartney.

