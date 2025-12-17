Filhos de Rob e Michelle Reiner divulgam comunicado sobre assassinato dos pais

A- A+

Dois dos filhos de Rob Reiner e Michele Singer Reiner divulgaram um comunicado, nesta quarta-feira (17) após o assassinato de seus pais.

“As palavras não conseguem sequer começar a descrever a dor inimaginável que estamos sentindo a cada momento do dia”, disseram os irmãos Jake e Romy Reiner no comunicado divulgado pela revista People. “A perda horrível e devastadora de nossos pais, Rob e Michele Reiner, é algo que ninguém deveria jamais vivenciar. Eles não eram apenas nossos pais; eram nossos melhores amigos.”

“Somos gratos pela enxurrada de condolências, carinho e apoio que recebemos não apenas de familiares e amigos, mas de pessoas de todas as esferas da vida”, continua o comunicado. “Agora pedimos respeito e privacidade, que as especulações sejam moderadas com compaixão e humanidade, e que nossos pais sejam lembrados pelas vidas incríveis que viveram e pelo amor que deram.”

Entenda o caso

O casal Rob e Michelle Singer Reiner foi encontrado morto no domingo, com ferimentos aparentes de faca. Nick Reiner, irmão de Jake e Romy, foi preso horas depois, sem resistência, na região do Exposition Park, próximo à Universidade do Sul da Califórnia, a cerca de 22 quilômetros do local do crime.

A acusação foi anunciada na terça-feira (16) pelo promotor do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, durante coletiva de imprensa ao lado do chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jim McDonnell. Segundo a promotoria, Nick Reiner é acusado de matar Rob Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele Singer Reiner, com golpes de faca dentro da residência do casal, no bairro nobre de Brentwood, na zona oeste da cidade.

Além das duas acusações de homicídio qualificado, a promotoria incluiu circunstâncias agravantes, como a ocorrência de múltiplos assassinatos e o uso de uma arma considerada perigosa, uma faca. Esses fatores podem resultar em uma pena mais severa. O promotor disse que ainda não foi decidido se o Ministério Público pedirá a pena de morte.

Nick Reiner tinha uma audiência inicial marcada para terça-feira, mas, segundo seu advogado, Alan Jackson, não foi levado ao tribunal por questões médicas, o que levou ao adiamento.

Relembre a carreira de Rob Reiner

Rob Reiner ganhou projeção como ator na série “All in the Family”, vencedora do Emmy, e construiu uma carreira de destaque como diretor, assinando filmes como “Harry e Sally – Feitos um para o Outro” e “A Princesa Prometida”. Também era conhecido por sua atuação política liberal. Michele Singer Reiner era fotógrafa, produtora de cinema e defensora dos direitos LGBTQ+. O casal estava junto havia 36 anos.

Na noite de terça-feira, amigos próximos do casal, entre eles Billy Crystal, Albert Brooks, Martin Short e Larry David, divulgaram um comunicado conjunto lamentando as mortes.

