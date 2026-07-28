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CINEMA

Adaptação de "Filhos de Sangue e Osso" tem primeiro trailer divulgado, após polêmica com autora

Filme inspirado no livro de Tomi Adeyemi chega aos cinemas brasileiros em janeiro de 2027

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Viola Davis é um dos nomes famosos no elenco de "Filhos de Sangue e Osso"Viola Davis é um dos nomes famosos no elenco de "Filhos de Sangue e Osso" - Foto: Paramount Pictures/Divulgação

“Filhos de Sangue e Osso” teve seu primeiro trailer divulgado pela Paramount Pictures nesta terça-feira (28). O filme é uma adaptação do best-seller homônimo escrito por Tomi Adeyemi.

Com Viola Davis, Cynthia Erivo, Regina King e Idris Elba no elenco, o longa-metragem é uma fantasia inspirada na mitologia iorubá. A trama épica é ambientada no reino africano de Orïsha, onde a jovem Zélie (Thuso Mbedu) tenta recuperar a magia que foi violentamente roubada de seu povo.

Além de dirigir o filme, Gina Prince-Bythewood (“A Mulher Rei”) divide o roteiro com a autora do livro. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 14 de janeiro de 2027.
 

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Autora afastada da produção
Uma polêmica dos bastidores da produção ganhou os holofotes recentemente. No dia 4 de julho, Tomi Adeyemi usou as redes sociais para afirmar que se afastou da adaptação cinematográfica do seu livro.

A escritora revelou ter brigado com a atriz Amandla Stenberg, uma das protagonistas do longa, bloqueando a artista de suas redes sociais. Adeyemi ainda afirmou que não viu e não pretende ver o filme inspirado em seu livro. 

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