Adaptação de "Filhos de Sangue e Osso" tem primeiro trailer divulgado, após polêmica com autora
Filme inspirado no livro de Tomi Adeyemi chega aos cinemas brasileiros em janeiro de 2027
“Filhos de Sangue e Osso” teve seu primeiro trailer divulgado pela Paramount Pictures nesta terça-feira (28). O filme é uma adaptação do best-seller homônimo escrito por Tomi Adeyemi.
Com Viola Davis, Cynthia Erivo, Regina King e Idris Elba no elenco, o longa-metragem é uma fantasia inspirada na mitologia iorubá. A trama épica é ambientada no reino africano de Orïsha, onde a jovem Zélie (Thuso Mbedu) tenta recuperar a magia que foi violentamente roubada de seu povo.
Além de dirigir o filme, Gina Prince-Bythewood (“A Mulher Rei”) divide o roteiro com a autora do livro. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 14 de janeiro de 2027.
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Autora afastada da produção
Uma polêmica dos bastidores da produção ganhou os holofotes recentemente. No dia 4 de julho, Tomi Adeyemi usou as redes sociais para afirmar que se afastou da adaptação cinematográfica do seu livro.
A escritora revelou ter brigado com a atriz Amandla Stenberg, uma das protagonistas do longa, bloqueando a artista de suas redes sociais. Adeyemi ainda afirmou que não viu e não pretende ver o filme inspirado em seu livro.