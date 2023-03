A- A+

tom cruise Filhos de Tom Cruise e Nicole Kidman seguem na Cientologia e se afastaram da mãe Bella e Connor Cruise seguiram os passos religiosos do pai; já Suri, do casamento com Katie Holmes, estaria há quase 10 anos sem ver Tom

Nos últimos dias foram divulgadas notícias de que Tom Cruise estaria há quase dez anos sem encontrar a filha Suri, da relação com Katie Holmes. Segundo a publicação britânica "Daily Mail", o ator mantém o pagamento de uma pensão mensal de US$ 400 mil, mas não se envolve na vida da filha de 16 anos, que no momento está planejando sua vida universitária.

O astro de "Missão Impossível" possui outros dois filhos, Connor e Bella, da relação com Nicole Kidman, com quem vive dinâmica contrária. Tom seria bem próximo dos dois, principalmente pelo fato deles terem decidido seguir a cientologia. No caso de Suri, Katie teria feito questão de manter a filha afastada da religião.

De acordo com o diário "Mirror", ao contrário do que aconteceu com Suri, seria Nicole que teria perdido o contato com os filhos.

Isabella e Connor foram adotados por Tom e Nicole em 1992 e 1995, respectivamente. Os dois formaram um dos maiores casais de Hollywood nos anos 1990 e se separou em 2001. Já a relação com Katie chegou ao fim em 2012, quando Suri tinha cinco anos. Os dois chegaram a passar por um processo de custódia, mas entraram em acordo em 2013.

Atualmente, Nicole vive com o marido Keith Urban na Austrália. Os filhos preferiram ficar em Los Angeles, na Califórnia, próximos ao pai, que os iniciou na cientologia.

Connor Cruise chegou a tentar a carreira de ator e hoje atua como DJ. Já Bella Kidman Cruise é uma artista plástica e costuma divulgar seus trabalhos nas redes sociais.

Em matéria publicada em 2019, a revista "People" informou que os dois são completamente dedicados à religião, e que Bella inclusive teria um papel importante dentro da igreja. Em 2018, à revista "Who", Nicole afirmou que os filhos "fizeram a escolha de seguir a cientologia e meu papel como mãe é amá-los incondicionalmente".

Rumores apontam que Nicole não teria sido convidada para os casamentos dos filhos a pedido de Tom. Inclusive, a atriz teria descoberto a união da filha de surpresa. Segundo relatos, Nicole estaria tentando uma reaproximação dos filhos desde o início da pandemia, mas sem sucesso.

