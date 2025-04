A- A+

val kilmer Filhos de Val Kilmer seguem legado artístico deixado pelo ator Frutos do casamento do artista com Joanne Whalley, Mercedes, de 33 anos, e Jack, de 29, cultivam carreiras na mesma seara do pai

Astro de "Top Gun — Ases indomáveis" (1986) e "The Doors — O filme" (1991), o ator Val Kilmer — que morreu na última terça-feira (1), aos 65 anos, em decorrência de um câncer de garganta — deixou um sólido legado no cinema e na família.

Mercedes e Jack Kilmer, os dois filhos do artista, seguiram caminhos nas artes e mantêm viva a tradição artística do pai.

Quem são os filhos de Val Kilmer?

Frutos do casamento de Val Kilmer com a atriz Joanne Whalley, Mercedes Kilmer, de 33 anos, e Jack Kilmer, de 29, consolidaram suas carreiras no meio artístico.

Mercedes, a primogênita, escolheu seguir os passos do pai como atriz, embora tenha demorado a ingressar no cinema. Sua estreia aconteceu em 2020, no filme "Jogando sujo", onde atuou ao lado de Val Kilmer.

Antes disso, participou de curtas-metragens entre 2013 e 2019. Nos últimos anos, a moça lançou uma carreira como cantora — ela vem realizando shows em pequenas casas nos EUA.

Já Jack acumulou papéis de destaque ao longo da última década. Ele estreou no drama "Palo Alto" (2013), dirigido por Gia Coppola, e seguiu atuando em produções como "Verão 2003" (2018) e "Última Transmissão" (2025).

Os irmãos também trabalharam juntos na produção do documentário "Val" (2021), que revisitou a trajetória do pai e trouxe imagens inéditas de sua carreira e vida pessoal.

Veja também