CELEBRIDADES "Filhos do coração": os famosos, que como Millie Bobby Brown, adotaram seus filhos Atriz de "Stranger things" anunciou a chegada de uma bebê

Millie Bobby Brown e o marido, Jake Bongiovi, pegaram os fãs de surpresa nesta quinta-feira (21) ao anunciarem que tinham adotado uma bebê. A notícia foi dada nas redes sociais do casal.

“Neste verão, recebemos nossa doce menininha por meio da adoção”, ela escreveu. “Estamos extremamente felizes em embarcar neste novo e belo capítulo da paternidade, com paz e privacidade. E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi.”





Millie e Jake, no entanto, não são os únicos famosos a optar pela adoção. São muitas as celebridades que cresceram a família dessa forma.

Madonna

A cantora Madonna (ao centro) posa ao lado de todos os seis filhos — Foto: Reprodução/Instagram

A rainha do pop tem seis filhos. Dois deles são biológicos: Lourdes Maria, do relacionamento com o cubano Carlos León, e Rocco Ritchie, do casamento com o cineasta Guy Ritchie. Madonna ainda adotou quatro crianças, todas nascidas no Malauí, país onde a cantora inaugurou um hospital pediátrico em 2017: David Banda, Mercy James e as gêmeas Estere e Stella. Os quatro acompanharam a cantora ao Brasil em 2024, quando ela fez seu histórico show na Praia de Copacabana.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e a filha, Vivienne Jolie-Pitt — Foto: Angela Weiss / AFP

A atriz tem seis filhos, três biológicos e três adotivos. Todos os seis foram criados pela atriz e o ex-marido, o ator Brad Pitt, e foram o centro da batalha judicial quando os dois se separaram, em 2016. Jolie tem a custódia dos herdeiros. Maddox Jolie-Pitt, nascido no Camboja, e Zahara Marley Jolie-Pitt, nascida na Etiópia, foram adotados pela atriz em 2022 e 2005 respectivamente. Pitt os adotou após o começo do relacionamento. Em 2007, eles adotaram Pax Thien Jolie-Pitt, abandonado pela mãe no Vietnã e criado em um abrigo até os 3 anos.

Angelina Jolie e Brad Pitt ainda tiveram três filhos biológicos: Shiloh Nouvel Jolie-Pitte os gêmeos Knox León Jolie-Pitt e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e família — Foto: Instagram/Reprodução

Os atores brasileiros adotaram Titi e Bless no Malauí. Chissomo, mais conhecida como Titi, foi adotada em 2016 quando tinha 1 ano e 3 meses. Já Bless chegou três anos depois. Giovanna e Bruno têm um filho biológico, Zyan, nascido em 2020.

"Quando a gente teve a Titi a gente sabia que não queria gerar do meu ventre um bebê, a gente queria outro filho do coração e que fosse também do Malawi de onde a Titi veio, para a gente era importante", contou Ewbank em seu canal do YouTube.

Miguel Falabella

Theo e Cassiano são filhos de Miguel Falabella — Foto: Reprodução/Instagram

Theo e Cassiano, os dois filhos de Miguel Falabella levam uma vida bastante discreta, longe dos holofotes que sempre focaram seu pai. Os rapazes, segundo Falabella já disse uma vez, tem uma diferença de idade de cerca de um ano e meio. Um deles, Theo, é formado em economia e o outro, Cassiano, trabalha com desenho industrial.

“Minha relação com eles é ótima e sempre foi. Nunca tornei isso público. Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio. Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer ‘eu assumo e vou criá-los’. Eles vivem na minha casa, mais do que na dela. Ninguém pendeu para o teatro”, disse o ator à revista Crescer em 2018.

Luiz Fernando Guimarães

Luiz Fernando Guimarães com os filhos e o marido — Foto: Reprodução/Youtube

O ator e o marido, Adriano Medeiros, são pais adotivos de Dante e Olivia, que chegaram em 2020. Em 2023, quando o casal celebrou os três anos da adoção dos filhos, O GLOBO publicou um texto de Luiz Fernando Guimarães sobre os herdeiros:

"Antes que as crianças chegassem em casa, nós também tivemos o tempo de uma gestação, de nove meses: de conhecê-los online, de conversar, de ir para Manaus e alugar uma casa para entender o jeito deles… A primeira grande emoção foi ter sido chamado de “papai”. Eu me lembro de ter pensado: “Meu Deus! Sou eu?”. E me veio imediatamente à memória a minha criação. Não parei em nenhum momento para pensar: “Como é que vou fazer?”. Não. Eu não tive receios. Só alegrias."

Daniela Mercury

Daniela Mercury com a a mulher e as filhas — Foto: Reprodução Instagram



A cantora e a companheira, Malu Verçosa, são mães de três meninas adotadas: Ana Alice, Ana Isabel e Márcia. Daniela também é mãe biológica de Giovana Almeida Póvoas e Gabriel Almeida Póvoas, fruto do relacionamento com Zalther Póvoas. Ela e Malu adotaram as três irmãs antes de se casarem, em 2013. Em entrevista à revista Caras, em 2023, a rainha do axé contou uma história vivida com a filha Ana Isabel:

"Quando ela estava com cinco anos, falou que o coleguinha brigou com ela e disse: 'Vou falar para o meu pai e para a minha mãe', e ela disse: 'Vou falar com as minhas duas mães'", contou a cantora.

Tom Cruise e Nicole Kidman

Nicole Kidman adotou Connor e Isabella no primeiro casamento, com Tom Cruise, e também é mãe de Sunday Rose e Faith Margare, do segundo relacionamento, com Keith Urban — Foto: Reprodução



O ex-casal adotou os filhos Isabella e Connor, em 1992 e em 1995, que foram criados pelo ator após a separação do casal em 2001. A imprensa americana especula que a guarda das crianças era compartilhada, mas que elas teriam decidido ficar com o ator.

Isabella e Connor passavam temporadas com a atriz e seu segundo marido, o cantor country Keith Urban, o que deixou de acontecer em 2006. A religião de Tom Cruise, a cientologia, seria a causa da separação entre mãe e filhos. A imprensa dos EUA especula que Isabella e Connor sequer conheçam os dois filhos de Nicole e Keith, Sunday Rose e Faith Margareth.

Tom Cruise também é pai de Suri, do relacionamento com a atriz Katie Holmes. A herdeira não fala com o pai.

