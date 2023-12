Filhos e viúva prestam homenagem a Lee Sun-kyun, em velório do ator de "Parasita"

A- A+

Familiares de Lee Sun-kyun — um dos protagonistas do premiado filme "Parasita" (2019) — se despediram do ator, na manhã desta sexta-feira (29), em velório restrito a amigos e parentes. O artista sul-coreano foi encontrado morto, aos 48 anos, junto a um frasco de comprimidos, dentro de um carro em Seul, na manhã da última quarta-feira (27).

A cerimônia aconteceu no salão funerária do Hospital Universitário Nacional de Seul, na Coreia do Sul. Atriz e ex-concorrente ao concurso Miss Coreia do Sul, a viúva Jeon Hye-jin esteve, a todo momento, ao lado de seus dois filhos, frutos de seu relacionamento com Lee.

O retrato do ator, tido como um astro no país oriental, foi carregado pelo filho mais velho do artista, seguido pela viúva, que deu as mãos ao caçula. Amigos e colegas de Lee, incluindo parte do elenco de "Parasita", assistiram ao cortejo fúnebre em meio a lágrimas, tristeza e palavras de tributo a ele.

Fãs fixaram memorandos nas paredes do cemitério — em cartazes em que se podia ler frases como "Adeus, meu senhor" e "Agora, por favor, descanse em paz", em memória do legado do ator.

Caso sob investigação

A principal suspeita da polícia sul-coreano, até o momento, é que Lee Sun-kyun tirou a própria vida, principalmente pelo fato de a esposa dele ter achado uma carta-suicídio. O caso, no entanto, segue sob investigação. Como se sabe, Sun-Kyun enfrentava acusações por suspeita de uso de drogas e, devido a isso, já havia um perdido um papel em um filme policial.

Desde outubro, o ator compareceu três vezes a delegacias para prestar depoimento sobre um suposto uso de maconha e outras drogas psicoativas, como ketamina. A acusação do uso de drogas foi feita, segundo o jornal "Daily mail", por uma atendente de um bar de classe alta. Segundo a moça, as drogas foram levadas e consumidas na casa dela.

Veja também

INFANTIL Show de Bolofofos é atração do Teatro RioMar em janeiro; confira informações de ingressos