A- A+

FAMOSOS Filhos, netos e cachorros: conheça a "dinastia" do chef Claude Troisgros e ex-mulher após separação Ex-casal reuniu filhos de relações anteriores, que passaram a seguir carreira gastronômica ou na confeitaria

“São 20 anos, quatro filhos, quatro netos, foram quatro cachorros. Como dizer que não deu certo?”. Foi com essas palavras que Claude Troisgros e Clarisse Sette anunciaram a separação na última segunda-feira (31), tentando resumir uma história que foi além do casamento. A



o longo de duas décadas juntos, o chef francês e a psicóloga brasileira formaram uma família, reunindo filhos de relações anteriores, netos e animais de estimação, envolta de muito afeto.

Os quatro filhos mencionados pelo ex-casal vieram de seus relacionamentos anteriores. Claude é pai de Thomas e Carolina Troisgros, enquanto Clarisse é mãe de Julia e Bento. Durante os anos de convivência, os quatro passaram a integrar o mesmo núcleo familiar.

Thomas seguiu os passos do pai e representa a quarta geração da família Troisgros na gastronomia. Chef e empresário, ele comanda restaurantes e criou negócios próprios, como a rede T.T. Burger. Já Carolina, conhecida como Carola, encontrou na confeitaria seu caminho profissional e também dividiu projetos na televisão com o pai.

A família cresceu ainda com a chegada dos netos. Thomas é pai de Joaquim e Olívia. Carola, por sua vez, é mãe de Isabela e João. Os quatro fizeram parte da rotina compartilhada por Claude e Clarisse.





Até os cachorros ganharam espaço no balanço afetivo feito pelo casal. Ao todo, segundo a publicação do ex-casal, quatro animais passaram pela casa durante os anos de união. Entre eles está Dedé, vira-lata que Clarisse deu de presente a Claude e que se tornou um dos companheiros mais conhecidos do chef, aparecendo ao seu lado em diferentes momentos — além de Max e Marcel.

Término após 20 anos

O anúncio da separação foi feito por meio de uma publicação em conjunto entre os perfis dos dois nas redes sociais, em que o ex-casal descreve as conquistas dos dois e afasta qualquer indício de crise entre ambos.

“São 20 anos, 4 filhos, 4 netos, foram 4 cachorros. Como dizer que não deu certo? São dezenas de amigos, milhares de dias e horas, centenas de lugares. Dentro e fora. Como dizer que não deu certo?”, questionam. “Realizamos muita coisa boa pra nós e para outros. Nos tornamos pessoas melhores juntos. Agora vamos nos tornar melhores amigos.”

Na publicação, ela afirma que ambos seguirão “leais ao desejo de cuidar do nosso amor”, mas, “nesse momento, em outro formato”, seguindo “pra sempre juntos”.

Veja também