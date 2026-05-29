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FAMOSOS Quais filhos já retiraram o nome de Brad Pitt e quais mantêm? Primogênito do ex-casal, Maddox, iniciou o processo judicial para também remover o sobrenome paterno

Mais um filho de Angelina Jolie e Brad Pitt decidiu retirar o sobrenome do pai de seus documentos de identificação. Sim, e dessa vez é o primogênito do ex-casal: Maddox, que iniciou o processo para remover o sobrenome paterno, de acordo com o site TMZ na quinta-feira (28). Com a conclusão da ação, sua assinatura oficial passará a ser Maddox Chivan Jolie, algo parecido com o que suas irmãs já fizeram algum tempo atrás — Shiloh, de 20 anos, havia sido a última, no ano passado.

A mudança já será vista no novo filme dirigido por Angelina Jolie, “Couture”, no qual o garoto atuou como assistente de direção. Maddox optou por ser creditado artisticamente apenas como “Maddox Jolie”.

A decisão de Maddox segue os passos de sua irmã Shiloh, de 20 anos, que anteriormente também deixou de atender pelo seu nome de batismo. A jovem retirou oficialmente o sobrenome Pitt, do pai, “após eventos dolorosos”. A estreia pública da nova identificação de Shiloh ocorreu durante uma apresentação de dança na casa de espetáculos Oliver House, em Los Angeles.

A mudança de nome dos herdeiros ocorre devido a uma briga na família que já vem se arrastando há um bom tempo, o que inclui ainda o processo de divórcio e brigas judiciais pelas quais os astros de Hollywood passaram.

Juntos, Angelina e Brad têm seis filhos: Maddox, de 24 anos, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 17. Segundo fontes próximas às pessoas familiarizadas com o caso, Pitt não tem tido nenhum contato com seus filhos mais velhos. Apenas com os gêmeos, menores de idade na época do início dos conflitos, ele teria proximidade, mas de forma limitada — são os garotos também, os únicos que ainda mantem o Pitt na assinatura.

A confirmação de que Pitt não tem mais relação com os filhos mais velhos veio à tona logo após as primeiras movimentações judiciais dos jovens para a retirada do sobrenome paterno. Uma fonte relatou à revista People que o ator "praticamente não tem contato" com eles e que, embora esteja feliz em seu relacionamento com Inés de Ramón, a distância dos filhos o machuca profundamente.

Embora Shiloh tenha sido a primeira a tomar essa decisão formalmente em tribunal, tanto Zahara quanto Vivienne tomaram decisões semelhantes em circunstâncias diferentes. Zahara foi pioneira nesse sentido: em 2022, ela se apresentou na Alpha Kappa Alpha Sorority no Spelman College como Zahara Marley Jolie, conforme um vídeo compartilhado pela revista Essence. No caso de Vivienne, o gesto ficou evidente durante sua participação na equipe de produção do musical “The outsiders”, onde aparece nos créditos apenas com o sobrenome da mãe. A ação causou impacto entre os fãs do famoso ex-casal e foi interpretada por muitos como um gesto de apoio a Angelina.

As mudanças de nome dos filhos ocorrem após anos de tensão na relação de Pitt com as crianças, desde que Jolie solicitou o divórcio e a custódia exclusiva em 2016. Em um documento apresentado no processo legal que envolve as duas estrelas de Hollywood, a atriz recentemente alegou abuso físico por parte de Pitt, mencionando que isso motivou o pedido de divórcio.

“Embora o histórico de Pitt de abuso físico contra sua ex-esposa tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele também direcionou seu abuso físico às crianças. Jolie o deixou imediatamente", diz o documento apresentado ao tribunal.

Saiba quem são os seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt

Após a separação do casal em 2016, uma longa batalha judicial foi travada para definir com quem ficaria a guarda dos seis filhos. O pai acabou perdendo a custódia, tendo apenas o direito de visitá-los. Tempos depois, Brad Pitt anunciou que desistiu de lutar pela guarda de seus herdeiros, pondo fim a quase uma década de disputas judiciais.

Maddox Chivan Jolie: O primeiro filho, atualmente com 24 anos, foi adotado em 2002 pela atriz no Camboja, quando ela ainda não estava com Brad Pitt. Recentemente, ele entrou com uma ação judicial para remover oficialmente o sobrenome "Pitt" de seu registro, passando a assinar Maddox Chivan Jolie, além de já utilizar o nome artístico Maddox Jolie como assistente de direção no filme "Couture".

Pax Thien Jolie: O quarto filho da família, de 22 anos, foi abandonado pela mãe biológica no Vietnã e morou em um abrigo até os três anos, em 2007, quando Angelina Jolie e Brad Pitt o adotaram.

Zahara Marley Jolie: Foi adotada com três meses na Etiópia, em 2005, quando o casal já namorava. Atualmente com 21 anos, ela também deixou de usar o sobrenome Pitt publicamente, apresentando-se apenas com o sobrenome da mãe.

Shiloh Nouvel Jolie: Nascida em 2006, tem 20 anos e é a primeira filha biológica do casal. Ela solicitou judicialmente a retirada do sobrenome do pai assim que atingiu a maioridade.

Knox León Jolie-Pitt e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt: Os gêmeos são filhos biológicos do casal e nasceram em 2008, na França. Atualmente com 17 anos, Vivienne também removeu o sobrenome paterno de seus créditos profissionais, como no musical "The Outsiders", assinando apenas como Vivienne Jolie.

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