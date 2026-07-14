A- A+

NOVELA DAS 7 Filipe Bragança se despede do personagem João Raul com homenagem no Instagram ùltimo capítulo de "Coração Acelerado" está previsto para 7 de agosto

Filipe Bragança, que interpretou João Raul na novela Coração Acelerado, se despediu do personagem e da produção. Em uma postagem nas redes sociais, o ator publicou cliques do folhetim e descreveu a conquista como uma "honra".

"João Raul foi uma força da natureza. Um espírito irreverente, de melodia inquieta. Um goiano intenso, de coração apaixonado", iniciou o ator na legenda de seu post.

O ator seguiu agradecendo pela possibilidade de interpretar o personagem, além de refletir sobre os aprendizados que conquistou ao longo da experiência. "João Raul, meu caro, que honra foi interpretá-lo. Você me ensinou tanto. Desde o início, ainda nos primeiros testes, me ensinou sobre coragem, sobre música, sobre amor. Sobre Goiás, nossa terra."

Ao relembrar os desafios e como João Raul o ajudou a enfrentá-los, o intérprete citou o personagem: "Como você mesmo disse: 'Todo encontro deixa uma marca, toda marca vira música '"

"Obrigado, meu amigo. E obrigado a todos que fizeram parte disso e ajudaram a dar vida ao Mozão. Ah, Mozão. Você vai deixar saudade! Parte da jornada é o fim. E essa jornada vai pra sempre acelerar meu coração", concluiu.

Momentos finais

A novela das sete já se encaminha para seus momentos finais. O último episódio está previsto para 7 de agosto. O próximo folhetim a ocupar essa faixa será Por Você, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.

Veja também