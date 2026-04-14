Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Filipe Bragança e Ramille, colegas de elenco em "Coração Acelerado", confirmam romance

Rumores sobre affair ganharam força após os atores aparecerem juntos publicamente em diferentes ocasiões

Reportar Erro
Filipe Bragança e Ramille vivem romance nos bastidores da novela das seteFilipe Bragança e Ramille vivem romance nos bastidores da novela das sete - Foto: Reprodução/Instagram

Filipe Bragança, protagonista de “Coração Acelerado”, está vivendo um romance com uma colega de elenco da novela das sete da TV Globo. O galã e a atriz Ramille, que interpreta a vilã Cinara na trama, confirmaram que estão “se conhecendo melhor”.

Os rumores sobre o affair, que já circulavam nos bastidores da produção, foram inicialmente divulgados pelo jornalista Lucas Pasin, do Metrópolis. Posteriormente, a informação foi confirmada pelas assessorias dos dois artistas. 
 

O casal passou a aparecer publicamente com mais frequência nos últimos dias, na companhia de amigos do elenco e da família da atriz. Eles também publicaram um vídeo em que aparecem cantando juntos a canção “Conte Comigo”, de Jota.Pê e Bruna Black.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Filipe Bragança (@filipe_braganca)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter