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FAMOSOS Filipe Bragança e Ramille, colegas de elenco em "Coração Acelerado", confirmam romance Rumores sobre affair ganharam força após os atores aparecerem juntos publicamente em diferentes ocasiões

Filipe Bragança, protagonista de “Coração Acelerado”, está vivendo um romance com uma colega de elenco da novela das sete da TV Globo. O galã e a atriz Ramille, que interpreta a vilã Cinara na trama, confirmaram que estão “se conhecendo melhor”.

Os rumores sobre o affair, que já circulavam nos bastidores da produção, foram inicialmente divulgados pelo jornalista Lucas Pasin, do Metrópolis. Posteriormente, a informação foi confirmada pelas assessorias dos dois artistas.



O casal passou a aparecer publicamente com mais frequência nos últimos dias, na companhia de amigos do elenco e da família da atriz. Eles também publicaram um vídeo em que aparecem cantando juntos a canção “Conte Comigo”, de Jota.Pê e Bruna Black.

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