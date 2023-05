Filipe Ret é detido na Lei Seca e carro de R$ 3 milhões é apreendido

A- A+

O rapper Filipe Ret, de 37 anos, foi detido na madrugada desta sexta-feira após ser parado na Lei Seca no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor foi conduzido à 10ª DP, em Botafogo.

Parado pelos agentes, o rapper passou pelo teste do bafômetro e foi aprovado, mas foi levado para a delegacia pela falta de placa no veículo. O músico estava dirigindo uma McLaren GT, avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

Em defesa, o cantor alegou que o item de identificação do carro caiu e ele não percebeu. Filipe Ret foi liberado após prestar depoimento, mas o carro ficou apreendido.

O rapper comprou a McLaren em março deste ano. Desde então, ele fazia postagens nas redes sociais exibindo o carro.

Na semana passada, o nome de Ret também repercutiu após ele compartilhar nas redes sociais que havia feito uma aposta de R$150 mil na vitória do Fluminense sobre o Flamengo na Copa do Brasil. No entanto, a partida terminou empatada, fazendo o artista perder uma grande quantia.

