Filipe Ret mostra "pegação" em academia, e seguidores reagem: "Constrangedor"

O rapper Filipe Ret recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo, por meio do Instagram, na noite da última quinta-feira (13), em que aparece agarrando e beijando a namorada, a influenciadora digital Agatha Sá, numa academia de musculação, em meio a pessoas desconhecidas que realizavam exercícios ao redor.

O post não foi bem visto pelos seguidores do cantor de 38 anos. "Sofre de adolescência tardia?", questionou um internauta, no Twitter. "Constrangedor", escreveu outra usuária do microblog. "Parece que está querendo se pagar de adolescente", acrescentou outra pessoa, apontando "vergonha alheia" pela "pegação" num ambiente público, como ressaltou. "Acho um saco esse povo de agarração num lugar público", completou mais um seguidor.

treino do amor pic.twitter.com/qElHTC09BC — Memórias FR (@memoriasFR) July 13, 2023

Quem é Filipe Ret

Filipe Ret, ou Filipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, é carioca da Zona Sul. Cresceu no bairro do Catete, na subida do Morro Santo Amaro. Aos 16 anos, quando começava a rabiscar as primeiras rimas, ficou sabendo da Batalha do Real, na Lapa. Achou que estivesse pronto para ganhar no freestyle, mas ainda não era o momento. Perdeu quase todas.

Hoje, o rapper tem 9 milhões de seguidores no Instagram e acumula parcerias com nomes famosos do rap, como L7nnon, MC Poze do Rodo, Caio Luccas, Kayuá, Mc Cabelinho e Mc Hariel. Filho de mãe professora e pai arquiteto, o artista — que esteve no centro de uma investigação por tráfico de drogas, no último ano, após realizar uma festa de aniversário anunciando "open maconha" — acredita que começou a estourar e a se tornar conhecido do grande público a partir de uma apresentação que fez no programa "Big Brother Brasil", em abril de 2022.

"Na mesma época, o meu disco chegou a bater top 3 global. Apareci na Times Square, teve todo aquele movimento interessante junto com o Spotify. E teve o clipe com a Anitta, que foi ano passado também" diz Filipe, numa entrevista recente ao Globo, referindo-se à música “Tudo nosso”, cujo clipe é repleto de cenas quentes.

