A- A+

shows Filipe Ret pede 'liberdade para Oruan' em show no The Town Rapper está preso por tentativa de homicídio qualificado contra dois agentes da Polícia Civil e de associação com a maior facção criminosa do Rio

Abrindo o palco Skyline logo após o show aéreo no The Town, o rapper carioca Filipe Ret pediu liberdade para Oruam,

— Liberdade pra Oruam, MC não é bandido — afirmou, antes de cantar "Abençoado".



Como foi o show

Ret não decepcionou o público que enfrentou o vento frio para vê-lo. Às 15h50, deu a partida num show com ataque pesado de frequências graves, movimentação, fogo e fumaça. Mas de nada adiantaria se ele não tivesse hits - e ele mandou de cara De onde eu venho, Corte americano e KGL'S. São Paulo obedeceu seu comando e saiu do chão.

A transmissão ao vivo do The Town acontece hoje e amanhã, e nos dias 12, 13 e 14 de setembro, a partir das 14h25, pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis. A TV Globo exibe um especial todas as noites - aos sábados, após o Altas Horas e, nos outros dias, após o Estrela da Casa.

Veja também