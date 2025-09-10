A- A+

Música Filipe Ret retorna ao Recife para apresentar show da turnê "Nume" A capital pernambucana é a terceira cidade que vai receber a nova turnê do artista, que traz faixas dos álbuns Nume e Nume Epílogo

Neste sábado (13), Filipe Ret retorna a Pernambuco para apresentar a turnê Nume Tour, no Classic Hall, em Olinda. Com expectativa de duas horas de duração, o show reúne os grandes sucessos da carreira do artista, além das faixas dos álbuns Nume e Nume - Epílogo, este último lançado em julho.

O evento contará ainda com shows de MC Maneirinho, DJ 7K e Math Gomes, que completam a programação. A apresentação tem início previsto para às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 85 e estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital.

A turnê do cantor teve início no último dia 22, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. No último fim de semana passou por São Paulo, dentro da programação do The Town, quando Ret dividiu o palco com o rapper norte-americano Travis Scott. A agenda segue até fevereiro de 2026, quando o artista se apresenta em Ouro Preto, Minas Gerais, e contempla diferentes capitais e cidades brasileiras.

Nume - Epílogo encerra a trilogia iniciada com os discos Imaterial (2021) e Lume (2022). O trabalho mergulha no universo da KGL — região que abrange os bairros do Catete, Glória e Lapa, no Rio de Janeiro - onde Ret deu os primeiros passos como artista. O novo projeto revisita as origens do cantor e reforça a identidade construída ao longo de duas décadas de trajetória.

Em entrevista, Filipe Ret destacou que a Nume Tour apresenta um formato distinto de suas produções anteriores. O espetáculo traz uma nova concepção de arranjos, visual, iluminação e disposição de banda, buscando ressaltar a brasilidade das melodias que marcam sua obra, em diálogo com o scratch do hip-hop.

"É uma forma de revisitar minha origem com um olhar atual, misturando a força da banda com a essência do rap", declarou o artista.

No repertório, além das canções que compõem a trilogia, o público poderá acompanhar os grandes hits que consolidaram Ret como um dos principais nomes do rap nacional. Clássicos como Chefe do Crime Perfeito, Invicto e Aquele Meninodevem se juntar às novas faixas, transformando a noite em uma celebração de carreira.

