Filipe Ret, Tasha & Traci e Djonga serão jurados em reality musical da Netflix; saiba mais detalhes

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (26), seu primeiro reality show musical produzido no Brasil. “Nova Cena” vai seguir o formato do norte-americano “Rhythm & Flow”, para descobrir o novo nome da cena de rap e trap do Brasil.

A competição, que existe nos Estados Unidos desde 2019, tem grande força documental e é focada nas histórias dos participantes. A versão brasileira não será diferente e dará ao seu vencedor, além do prêmio de R$ 500 mil, uma participação na quinta temporada da série “Sintonia”.

Para compor o time de jurados, foram escolhidos nomes famosos do rap e do trap no Brasil: Djonga, Filipe Ret e a dupla de irmãs Tasha & Tracie. O rapper Kamau fica com a apresentação do programa, que será embalado pelo som da DJ Miya B.

Segundo a Netflix, as gravações do reality já começaram, mas a data de estreia ainda não foi revelada. A produção é da Endemol Shine Brasil, com direção de Cacá Marcondes e co-direção de Fábio Ock e Maristela Mattos.

