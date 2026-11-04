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Investigação Filipinas encontram imagens de pornografia infantil em dispositivos ligados ao pai de Meghan Markle Nesta quarta-feira (4), a polícia filipina informou ter encontrado material de abuso sexual infantil entre os arquivos entregues pelo filho de Markle, no âmbito de uma investigação que está se "intensificando"

A polícia filipina informou nesta quarta-feira (4) à AFP que três cartões de memória e um telefone celular entregues pelo filho de Thomas Markle, pai da duquesa de Sussex, Meghan Markle, continham material de abuso sexual infantil.

Na semana passada, a polícia das Filipinas anunciou que investigava um laptop encontrado junto a imagens de abuso infantil na suposta antiga residência de Thomas Markle, cuja filha é casada com o príncipe Harry.

O homem, de 82 anos, com quem a duquesa de Sussex rompeu relações em 2018, é alvo de investigações por suposta posse de material de abuso sexual infantil nas Filipinas e no México, onde viveu anteriormente. Ele nega as acusações.

Nesta quarta-feira (4), a polícia filipina informou ter encontrado material de abuso sexual infantil entre os arquivos entregues pelo filho de Markle, no âmbito de uma investigação que está se "intensificando".

"Não basta encontrar alguns materiais e tirar conclusões imediatas", declarou o chefe da Polícia Nacional das Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., em comunicado.

"Precisamos determinar de onde eles vêm, quem pode ser o responsável e se leis filipinas foram violadas", acrescentou.

A revelação ocorreu um dia depois de as autoridades mexicanas realizarem uma busca em um depósito alugado por Thomas Markle.

A Procuradoria do estado da Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos, afirmou ter recebido uma denúncia anônima sobre a existência de "material de pornografia infantil" em um depósito alugado pelo diretor de fotografia aposentado.

Os investigadores disseram que o proprietário do depósito informou que Markle havia deixado de pagar o aluguel em 2024, mas que seus pertences continuavam no local.

A autoridade afirmou ter encontrado no depósito "revistas de origem asiática" com cerca de 20 anos, sem especificar seu conteúdo, e apreendido equipamentos de informática.

O tabloide britânico The Sun revelou no mês passado que Thomas Markle Jr., filho de Markle, havia encontrado imagens de abuso infantil enquanto revistava caixas na antiga casa do pai.

Markle havia morado em Cebu, nas Filipinas, até retornar aos Estados Unidos no início deste ano, segundo informações divulgadas.

A duquesa de Sussex, que rompeu relações com o pai após seu casamento com Harry, declarou na última sexta-feira (30) estar "profundamente consternada" com a divulgação das investigações.

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