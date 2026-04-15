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Filmagens da quarta temporada de 'The White Lotus' começam na França

As temporadas anteriores de "The White Lotus" foram filmadas em Havaí, Itália e Tailândia

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The White LotusThe White Lotus - Foto: HBO/Warner/Divulgação

A quarta temporada da série aclamada "The White Lotus" começou a ser rodada na Riviera Francesa, informou a HBO nesta quarta-feira (15).

Esta temporada da série criada por Mike Allen, que desta vez chega à França, "seguirá um novo grupo de hóspedes do hotel White Lotus e funcionários durante uma semana, no âmbito do Festival de Cinema de Cannes".

Ganhadora do Emmy, a produção será filmada em Cannes, St. Tropez e Mônaco. Embora algumas cenas serão rodadas em Paris, "a história será mantida na Costa Azul", segundo a HBO.

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O canal revelou, ainda, que alguns hotéis que vão aparecer ao longo dos episódios serão o Airelles Château de la Messardière, transformado no White Lotus du Cap, e o Hôtel Martinez como o White Lotus Cannes.

O elenco desta temporada é integrado por Helena Bonham Carter ("The Crown"), Vincent Cassel ("Cisne Negro"), o comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig ("Vikings"), Chris Messina ("The Bogeeyman"), a cantora AJ Michalka e o comedante Kumail Nanjiani, entre outros.

As temporadas anteriores de "The White Lotus" foram filmadas em Havaí, Itália e Tailândia, com estrelas como Jennifer Coolidge, Sidney Sweeney, Connie Britton, Aubrey Plaza, Theo James, Walton Goggins, a cantora Lisa e Sam Rockwell, entre outros.

O Festival de Cinema de Cannes será realizado este ano entre 12 e 23 de maio, e receberá trabalhos de Pedro Almodóvar, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Andrey Zvyagintsev e Asghar Farhadi, e seu júri será presidido pelo sul-coreano Park Chan-wook ("Old Boy").

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