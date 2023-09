A- A+

Streaming Filme "A Menina que Matou os Pais - A Confissão" ganha trailer; assista Longa-metragem estreia no Prime Video no dia 27 de outubro

“A Menina que Matou os Pais - A Confissão” estreia no Prime Video no dia 27 de outubro. Nesta quarta-feira (27), a plataforma de streaming divulgou o trailer do novo filme.

O longa-metragem é mais uma produção audiovisual sobre o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, mortos pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos a mando da filha do casal, Suzane von Richthofen.

O trailer traz parte da reconstituição dos depoimentos de Suzane ( Carla Diaz), Daniel (Leonardo Bittencourt) e Cristian Cravinhos (Allan Souza Lima), além do que eles fizeram nos dias que sucederam o crime brutal até o momento em que foram presos. Na ficção, quem conduz a investigação é a Delegada Helena, papel de Bárbara Colen.



Com direção de Mauricio Eça, o filme parte de informações do livro “Casos de Família - Arquivos Richthofen”, de Ilana Casoy, que escreveu o roteiro junto com Raphael Montes. A produção dá sequência aos longas “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”, lançados em 2021.

