Longa-metragem Filme "Adeus, Capitão" ganha sessão com debate no Cinema da Fundação Documentário de Vincent Carelli e Tatiana Almeida conta a trajetória do Capitão Krohokrenhum, líder do povo indígena Gavião

Como parte das comemorações da Semana dos Povos Indígenas, o Cinema da Fundação (Museu) recebe a primeira exibição no Recife do longa-metragem "Adeus, Capitão". A sessão ocorre neste sábado (22), às 18h, seguida de debate com o antropólogo, indigenista e documentarista franco-brasileiro Vincent Carelli e a diretora de cinema Tatiana Almeida, realizadores do filme.

O documentário trata da vida e do legado do Capitão Krohokrenhum, líder do povo indígena Gavião, do Pará, que morreu em 2016. Carelli acompanhou o cacique em sua luta para reconstruir a memória do seu povo, desde as primeiras câmaras em VHS, e depois seguiu suas filhas e netas dando continuidade a essa jornada.



"Adeus, Capitão" teve sua estreia mundial no Festival do Três Continentes de Nantes, na França. O filme fecha a trilogia informal que Carelli dedicou ao povos indígenas brasileiros, ao lado de "Corumbiara" (2000), sobre o massacre desse povo em Rondônia, e "Martírio" (2017), que conta a luta perdida dos guarani-kaiowá para retomar seus territórios, no Mato Grosso do Sul.



