CINEMA Filme "Atrás dos meus olhos" ganha pré-estreia no Recife; saiba quando e onde ver Média-metragem dirigido por Pedro Henrique Moutinho conta história de fotógrafa diagnosticada com a doença ocular da tireoide (DOT)

O filme “Atrás dos meus olhos” terá pré-estreia no Recife neste sábado (29). A sessão é gratuita e ocorre no cinema Kinoplex do Shopping Boa Vista, às 20h30, seguida por uma roda de conversa.

Dirigido por Pedro Henrique Moutinho, o média-metragem conta a história de Celina, uma fotógrafa conceituada diagnosticada com a doença ocular da tireoide (DOT). Ela viaja pelo mundo registrando com um olhar poético a realidade da vida periférica, aportando em um tradicional bairro de Salvador.

O elenco principal do filme traz Kely Nascimento, José Netho, Cafi Otta, Bruno Kottÿ, Diego Machado e Lilian Burban Vogel. Na trilha sonora, está a canção “Amor Raro”, de Carlinhos Brown e Fernanda Takai.



Após a exibição, será realizado um bate-papo entre plateia, elenco, associações de pacientes e profissionais da saúde. O objetivo é discutir a importância da arte como instrumento facilitador de temas relevantes na saúde pública, bem como para esclarecer dúvidas sobre a doença. Para ter acesso à sessão, é necessário realizar uma inscrição prévia.



