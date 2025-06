A- A+

VEJA LISTA COM OS 100 MELHORES Filme brasileiro é destaque na lista dos 100 melhores do século 21 do The New York Times A lista foi construída após consulta com mais de 500 diretores, atores e profissionais do cinema de diversas partes do mundo

O The New York Times divulgou uma lista com os 100 melhores filmes do século XXI, e "Cidade de Deus" (2003) se destacou como a única produção brasileira no catálogo.

A lista, construída após consulta com mais de 500 diretores, atores e profissionais do cinema de diversas partes do mundo, foi divulgada nesta sexta-feira (27).

Alguns nomes que contribuíram para a pesquisa foram Guillermo del Toro, Julianne Moore, Mikey Madison, Nicholas Sparks, Pedro Almodóvar e Sofia Coppola.

Na lista do The New York Times, Cidade de Deus ficou em 15º lugar. Em primeiro, ficou obra coreana "Parasita" (2019) do diretor Bong Joon-ho.

Veja a lista completa

Parasita (2019), de Bong Joon-ho Mulholland Drive (2001), de David Lynch Sangue Negro (2007), de Paul Thomas Anderson Amor à Flor da Pele (2000), de Wong Kar-Wai Moonlight (2016), de Barry Jenkins Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), de Ethan Coen e Joel Coen Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), de Michel Gondry Corra! (2017), de Jordan Peele A Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki A Rede Social (2010), de David Fincher Mad Max: Estrada da Fúria (2015), de George Miller Zona de Interesse (2023), de Jonathan Glazer Filhos da Esperança (2006), de Alfonso Cuarón Bastardos Inglórios (2009), de Quentin Tarantino Cidade de Deus (2003), de Fernando Meirelles e Kátia Lund O Tigre e o Dragão (2000), de Ang Lee O Segredo de Brokeback Mountain (2005), de Ang Lee E Sua Mãe Também (2001), de Alfonso Cuarón Zodíaco (2007), de David Fincher O Lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese Os Excêntricos Tenenbaums (2001), de Wes Anderson O Grande Hotel Budapeste (2014), de Wes Anderson Boyhood (2014), de Richard Linklater Ela (2013), de Spike Jonze Trama Fantasma (2017), de Paul Thomas Anderson Anatomia de uma Queda (2023), Justine Triet Adaptação (2002), de Spike Jonze Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan A Chegada (2016), de Denis Villeneuve Encontros e Desencontros (2003), de Sofia Coppola Os Infiltrados (2006), de Martin Scorsese Missão Madrinha de Casamento (2011), de Paul Feig A Separação (2011), de Asghar Farhadi Wall-e (2008), de Andrew Stanton O Profeta (2010), de Jacques Audiard Um Homem Sério (2009), de Ethan Coen e Joel Coen Me Chame Pelo Seu Nome (2017), de Luca Guadagnino Retrato de uma Jovem em Chamas (2019), de Céline Sciamma Lady Bird (2017), de Greta Gerwig Yi Yi (2000), de Edward Yang O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), de Jean-Pierre Jeunet O Mestre (2012), de Paul Thomas Anderson Oldboy (2005), de Park Chan-Wook Era uma vez em... Hollywood (2019), de Quentin Tarantino O Homem Que Mudou o Jogo (2011), de Bennett Miller Roma (2018), Alfonso Cuarón Quase Famosos (2000), de Cameron Crowe A Vida dos Outros (2007), de Florian Henckel Von Donnersmarck Antes do Pôr-do-Sol (2004), de Richard Linklater Up: Altas Aventuras (2009), de Pete Docter 12 Anos de Escravidão (2013), de Steve McQueen A Favorita (2018), de Yorgos Lanthimos Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006), de Larry Charles O Labirinto do Fauno (2006), de Guillermo del Toro A Origem (2010), de Christopher Nolan Embriagado de Amor (2002), de Paul Thomas Anderson O Melhor do Show (2000), de Christopher Guest Joias Brutas (2019), de Benny Safdie e Josh Safdie Toni Erdmann (2016), de Maren Ade Whiplash (2014), de Damien Chazelle Kill Bill: Vol. 1 (2003), de Quentin Tarantino Amnésia (2001), de Christopher Nolan Pequena Miss Sunshine (2006), de Jonathan Dayton e Valerie Faris Garota Exemplar (2014), de David Fincher Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan Spotlight (2015), de Tom McCarthy Tár (2022), de Todd Field Guerra ao Terror (2008), de Kathryn Bigelow Sob a Pele (2013), de Jonathan Glazer Deixa Ela Entrar (2008), de Tomas Alfredson Onze Homens e Um Segredo (2001), de Steven Soderbergh Carol (2015), de Todd Haynes Ratatouille (2007), de Brad Bird Projeto Flórida (2017), de Sean Baker Amor (2012), de Michael Haneke E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000), de Ethan Coen e Joel Coen Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), de Daniel Kwan e Daniel Scheinert Aftersun (2022), de Charlotte Wells A Árvore da Vida (2011), de Terrence Malick Volver (2006), de Pedro Almodóvar Cisne Negro (2010), de Darren Aronofsky O Ato de Matar (2012), de Joshua Oppenheimer Inside Llewyn Davis: Balada de Um Homem Comum (2013), de Ethan Coen e Joel Coen Melancolia (2011), de Lars von Trier O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy (2004), de Adam McKay Vidas Passadas (2023), de Celine Song O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), de Peter Jackson Os Catadores e Eu (2000), de Agnès Varda Interstelar (2014), de Christopher Nolan Frances Ha (2013), de Noah Baumbach Aquário (2009), de Andrea Arnold Gladiador (2000), de Ridley Scott Conduta de Risco (2007), de Tony Gilroy Minority Report - A Nova Lei (2002), de Steven Spielberg A Pior Pessoa do Mundo (2021), de Joachim Trier Pantera Negra (2018), de Ryan Coogler Gravidade (2013), de Alfonso Cuarón O Homem Urso (2005), de Werner Herzog Memórias de um Assassino (2003), de Bong Joon-ho Superbad: É Hoje (2007), de Greg Mottola

Cena do filme 'Cidade de Deus', considerado um clássico do cinema nacional. | Foto: Reprodução

Cidade de Deus

Narrado pelo olhar de Buscapé, na violenta favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, dois amigos de infância tomam rumos opostos: enquanto o protagonista busca um futuro como fotógrafo, Zé Pequeno entra no mundo do crime e se torna um dos traficantes mais temidos da região.

Cidade de Deus é considerado um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, aclamado pela crítica especializada. A película fez história ao receber quatro indicações ao Oscar, em 2004, nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.

