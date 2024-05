A- A+

CINEMA Filme brasileiro ''Motel Destino'' é recebido com frieza no Festival de Cannes Longa de Karim Aïnouz não empolgou crítica internacional que assistiu à première

A crítica no Festival de Cannes recebeu com frieza o longa brasileiro "Motel Destino", de Karim Aïnouz, que teve sua première na Croisette nesta quarta-feira (22). De volta ao festival depois do sucesso de "A vida invisível", o diretor cearense trouxe um thriller erótico muito aguardado.

Antes da projeção, a imprensa americana chegou a descrevê-lo como "o filme mais sexy de Cannes". Mas as críticas que estão chegando após a première mostram que o longa não atendeu as expectativas.

“Todos os anos há um filme cuja presença em competição não é compreendida. O desta edição foi #MotelDestino", postou o site peruano Cinestesia.

Compreendido ou não, o filme estrelado por Iago Xavier, Fabio Assunção e Nataly Rocha não empolgou.

Em um texto publicado em seu site, a revista francesa Les Inrockuptibles se mostrou decepcionada. Segundo o crítico Ludovic Béot, havia a expectativa de que o diretor brasileiro voltasse a um cinema mais "pessoal" e "econômico" depois do seu trabalho em Hollywood (no filme "Firebrand, o jogo da Rainha").

"O cineasta brasileiro nos propulsa para dentro de um motel sujo e assina um exercício de estilo sem profundidade", afirma o crítico francês.

Já para a americana The Wrap, a falta de confiança do diretor "proporciona uma decepção final a um filme que já acumulou muitas. Mesmo quando finalmente termina, há pouca chance de você lembrar muito do que viu.”

"(o filme) é em grande parte derivado, tornando-se a pior coisa que um filme como este poderia ser: esquecível", complementa a revista.

