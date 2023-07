Filme "Barbie" não é para o público infantil; entenda o motivo

A- A+

Embora o tão esperado filme “Barbie” seja baseado na boneca mais famosa do mundo, a produção live-action, que estreia dia 20 de julho nos cinemas, não está voltada ao público infantil. No Brasil, o filme não tem classificação livre e pode ser visto por crianças acima de 12 anos ou acompanhados dos pais.

O Conar [Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária] indicou o filme para maiores de 12 anos por ter cenas que são consideradas impróprias para crianças menores, como alguns atos violentos e diálogos com teor adulto.

A classificação indicativa poderia ser ainda maior, mas Margot Robbie e a equipe criativa buscaram construir uma Barbie sem sensualidade. “Ela é uma boneca de plástico, ela não tem órgãos. Eu acho que ela não deveria [sentir desejo sexual]. Ela é sexualizada, mas nunca deveria ser sexy”, a atriz explicou em entrevista à Vogue.

Filme da Barbie

Dirigido por Greta Gerwig, o filme levará a boneca, interpretada por Margot Robbie, para o mundo real. Na trama ela começará a ter crises de identidade e questionará coisas que não devia quando perceber que é mais uma das Barbies da Barbielandia. Ao lado de Ken, interpretado por Ryan Gosling, a personagem acabará deixando o mundo das bonecas e vai parar no mundo real para descobrir como as pessoas normais vivem, ficando exposta aos perigos e irritando o CEO da Mattel, interpretado por Will Ferrell.

