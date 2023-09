A- A+

CINEMA Filme da turnê "The Eras", de Taylor Swift, chegará aos cinemas; pré-vendas no Brasil começam hoje Lançamento na América do Norte será no dia 13 de outubro, mas filme só chega ao Brasil em 3 de novembro

Aguardado como evento cinematográfico do ano, o filme da turnê “The Eras”, de Taylor Swift, terá ingressos vendidos em mais de 100 países. O lançamento já havia sido marcado para 13 de outubro na América do Norte, mas só chega ao Brasil no dia 3 de novebro, com pré-vendas iniciadas nesta terça-feira (26).

"A turnê não é a única coisa que levará ao mundo inteiro... Estava tão animada para contar a vocês que agora o filme da turnê 'The Eras' está indo oficialmente para os cinemas do MUNDO INTEIRO no dia 13 de outubro!", postou Taylor Swift em seu Instagram.



Quando Swift, de 33 anos, fez o primeiro anúncio do filme, ele cortejou o recorde americano de pré-vendas em um dia e arrecadou U$ 37 milhões (R$ 183,5 milhões).

A expectativa é que o filme ultrapasse os U$ 100 milhões (R$ 496 milhões) nos cinemas da América do Norte, durante o final de semana da estreia.

“Acho que imaginamos estar falando do maior filme do outono, o que é incrível”, disse recentemente à AFP o analista Jeff Bock, do monitor de bilheteria Exhibitor Relations.

Swift tirou um descanso de sua turnê popular, que começou em março, mas retornará aos palcos em novembro. Alguns analistas esperam que esta seja a primeira turnê a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) em arrecadações.

