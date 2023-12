Filme de Beyoncé é o mais assistido nos EUA, mas fica atrás da estreia de Taylor. Quem é a maior?

A- A+

Nas salas de cinema dos Estados Unidos não houve tanto espaço para outro título que não fosse "Renaissance: A Film By Beyoncé", longa sobre a última turnê da cantora americana, encerrada em outubro.



Nem mesmo o fim de ano, período no qual a bilheteria americana sofre com a pouca venda de ingressos, foi suficiente para estancar a estreia do filme, que arrecadou cerca de US$ 21 milhões (o equivalente a quase R$ 104 milhões) no último fim de semana, segundo a estimativa da distribuidora AMC Theatres.

Com estreia em mais de 2.500 salas de cinema nos Estados Unidos, Canadá e outros territórios independentes, o filme se baseia na trajetória percorrida por Beyoncé durante a turnê do álbum "Renaissance", sucesso que marcou a volta da diva aos palcos após sete anos. O lançamento nas telas brasileiras está prevista para dezembro deste ano.

"Em nome da distribuição da AMC Theatres e de toda a indústria cinematográfica, agradecemos a Beyoncé por trazer este incrível filme diretamente para seus fãs", diz Elizabeth Frank, vice-presidente executiva de programação mundial da AMC Theatres, por meio de um comunicado, segundo a agência de notícias Associated Press.

"Ver o filme ressoar com os fãs e os críticos de cinema em um fim de semana que muitos na indústria normalmente negligenciam é um testemunho de seu imenso talento, não apenas como artista, mas como produtora e diretora", escreve ela.

Apesar da super estreia, Bey não conseguiu desbancar a estreia de outro filme sobre grande concertos, o "Taylor Swift: The Eras Tour", em outubro (cujo início nas telonas foi, no mínimo, explosivo). Foram US$ 92,8 milhões — quase R$ 460 milhões — na bilheteria, ou seja, mais que o quádruplo de Renaissance.

Mas essa não foi a única vez que Taylor parece ultrapassar os números conquistados por Beyoncé. Veja abaixo alguns exemplos:

A última tour

Ainda não há números oficiais sobre "The Eras Tour", a turnê de Taylor Swift, cuja continuação dos shows acontece apenas no próximo ano. No entanto, segundo uma projeção da Billboard, é esperado que a cantora ultrapasse a marca dos US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,45 bilhões) com a soma das apresentações já realizadas em quatro países nos últimos meses com os outros 19 eventos marcados para 2024. Este montante pode fazê-la bater os números até mesmo de "Farewell Yellow Brick Road", de Elton John, que detinha o título de mais lucrativa da História até então.

Já Beyoncé, com "Renaissance World Tour", arrecadou cerca de US$ 580 milhões (R$ 2,86 bilhões), ao passar por 11 países, todos no Hemisfério Norte. Isso representa aproximadamente 64% do arrecadado pela loira.

O patrimônio

No quesito fortuna, Taylor, segundo estimativa da revista Forbes, já pode ser chamada de bilionária. Em perfil divulgado pela publicação, a cantora aparece com US$ 1,1 bilhão, enquanto Beyoncé tem pouco mais que a metade deste valor: US$ 540 milhões.

Veja abaixo a evolução do patrimônio de cada uma ano a ano, de acordo com a revista:

Beyoncé

2016 - US$ 290 milhões 2017 - US$ 350 milhões 2018 - US$ 355 milhões 2019 - US$ 400 milhões 2020 - US$ 420 milhões 2021 - US$ 440 milhões 2022 - US$ 450 milhões 2023 - US$ 540 milhões

Taylor Swift

2016 - US$ 250 milhões 2017 - US$ 280 milhões 2018 - US$ 320 milhões 2019 - US$ 360 milhões 2020 - US$ 365 milhões 2021 - US$ 550 milhões 2022 - US$ 570 milhões 2023 - US$ 740 milhões

Estatuetas do Grammy

Mas quando o assunto não é o patrimônio em si, Beyoncé leva a melhor. E é em disparada, inclusive. A cantora, no Grammy, ganhou 32 das 88 vezes das quais foi indicada à premiação. Taylor, por sua vez, levou para casa 12 estatuetas do maior prêmio da música no mundo, de um total de 52 vezes indicada.

Na categoria música do ano, o caso já parece ser mais equilibrado. A cantora de Renaissance tem quatro indicações, tendo ganhado uma vez. A loira teve sete nomeações, mas sem vencer nenhuma, entretanto.

Premiação do Oscar

Apesar de não ter ganhado nesta premiação, outro fato relevante na carreira de Beyoncé foi a indicação ao Oscar de "Melhor Canção Original" por "Be alive", canção que fez compôs a trilha sonora do filme "King Richard: Criando Campeãs".

Taylor não tem indicações ao Oscar. Porém, já se sabe que a artista tem a trajetória cruzada pela maior premiação do cinema mundial. Ou melhor, terá. Junto com The Weeknd, a cantora foi anunciada como membro votante da edição de 2024 do prêmio, no quesito musical.

Streams em plataforma digital

Quando se fala em streams em plataformas como o Spotify, mais uma vez, Taylor está ligeiramente à frente de Beyoncé. Até por influência da turnê ainda não concluída, a cantora é uma das mais ouvidas da plataforma de música, com dez canções entre as 100 mais ouvidas diariamente em todo o streamming no período que compreende do dia 24 a 30 de novembro. Isso totaliza 143,4 milhões de audições.

Na listagem, entretanto, ao seguir este parâmetro, Bey não aparece entre as 100 mais ouvidas.

