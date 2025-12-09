A- A+

Um vídeo de divulgação do filme "Dark Horse", que contará parte da trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou a atenção da equipe da cantora Beyoncé pelo uso indevido de uma das suas músicas.

O vídeo foi publicado na segunda-feira (8) contendo a canção "Survivor", lançada em 2001, pelo grupo Destiny's Child.

Através dos stories do Instagram, Anderson Nick, coordenador de projetos na BeyGOOD, fundação de caridade pública fundada pela cantora estadunidense, se manifestou contra o uso da faixa.

"A música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado do ar o mais rápido possível", escreveu.

No post, ele ainda se referiu ao ex-presidente como "inominável, inelegível, presidiário, golpista". Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por liderar organização criminosa que planejou golpe de Estado.

Veja o vídeo:

The Dark Horse

O filme, estrelado por Jim Caviezel no papel principal, retrará Bolsonaro de maneira heroica no momento em que dava os primeiros passos em direção ao Palácio do Planalto.

A equipe do filme, no entanto, já anunciou que haverá traços fictícios no enredo da produção, que ainda não tem data de estreia definida.

