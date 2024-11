Filme de "Game of Thrones" está em fase de desenvolvimento

A- A+

Será que os dragões de Westeros finalmente chegarão às telonas?

Ao menos um filme de "Game of Thrones" estaria em fase inicial de desenvolvimento, de acordo com reportagens publicadas nesta quinta-feira (31) em veículos especializados como The Hollywood Reporter e Deadline.

A série original Game of Thrones, da HBO, tornou-se um fenômeno cultural global, atraindo enormes audiências e conquistando o recorde de 59 prêmios Emmy ao longo de suas oito temporadas, transmitidas entre 2011 e 2019.

Baseada na série de livros de fantasia "As Crônicas de Gelo e Fogo", de George R.R. Martin, a popular série televisiva, que narra a violenta disputa entre famílias nobres, já gerou um spin-off, "A Casa do Dragão", e outras adaptações para a televisão foram confirmadas.

Embora Martin e os criadores da série, David Benioff e Dan Weiss, tenham discutido o potencial de levar o universo para o cinema, a Warner Bros Discovery, parceira do projeto, sempre se mostrou contrária a adaptar a franquia para as telonas.

No entanto, o The Hollywood Reporter sugeriu nesta quinta-feira que mudanças recentes na administração do estúdio, junto com o sucesso de franquias que alternam entre a televisão e o cinema, como Batman, Duna e a vindoura série de Harry Potter, poderiam finalmente abrir caminho para uma mudança.

Segundo o site, a Warner Bros "tem desenvolvido aos poucos ao menos um filme" ambientado no universo de Game of Thrones.

Já o Deadline informou que, por enquanto, só houve "discussões preliminares" e que ainda não foram escaladas estrelas para o projeto.

"Não temos comentários a respeito", disse um porta-voz da Warner em resposta à AFP por e-mail.

