CINEMA Filme de terror com Ursinho Pooh tem lançamento cancelado em Hong Kong Personagem causa polêmica na China desde que passou a ser comparado ao presidente Xi Jinping em memes; produtora não explicou as razões e lamentou a suspensão da estreia

A produtora do filme “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”, que seria lançado nesta quinta-feira em Hong Kong e Macau, anunciou nas redes sociais que a exibição de estreia precisou ser cancelada. O comunicado foi feito na manhã desta terça-feira. Na nota, a VII Pillars Entertainment lamentou a “decepção” e a “inconveniência”.

Apesar de não ter sido divulgada a causa do cancelamento, o personagem já é protagonista de polêmicas na China há alguns anos. Em 2018, a censura chinesa chegou a proibir o filme Christopher Robin — uma adaptação da história original de Pooh —, devido a memes que comparavam o presidente Xi Jinping ao ursinho.

As comparações tornaram-se meme em 2013, quando Xi visitou os EUA e uma fotografia dele ao lado do então presidente Barack Obama caminhando juntos começou a ser usada em comparações com Pooh e Tigger, por conta das características físicas de Xi e Obama.

Xi voltou a ser comparado ao urso em 2014, quando, durante uma reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Em montagens divulgadas nas redes sociais, Abe passou a ser comparado ao burro Bisonho, conhecido por ser pessimista e triste, ao lado de Xi — que seria o Ursinho Pooh.

Com o aumento das comparações e ampla divulgação do meme, a censura começou, desde então, a apagar das redes todas as imagens que zombavam de Xi.

'Sangue e Mel'

Na produção de terror, o conhecido ursinho fofo e dócil torna-se um sanguinário assassino, e tem como cúmplice ninguém menos que o Leitão, também personagem famoso da história infantil.

O filme terá os personagens em carne e osso, e com ares bem macabros. Na história, Pooh e seu melhor amigo, Leitão, surtam e se revoltam após serem abandonados pelo dono deles, Christopher, que vai para a faculdade. Nas primeiras imagens divulgadas do filme, Pooh e Leitão parecem estar prestes a atacar uma jovem relaxando em uma banheira de hidromassagem.

À revista “Variety”, o diretor Rhys Waterfield explicou que rodou o longa em dez dias, na Inglaterra. E, sabendo da demanda pelo filme, trabalhou intensamente para que tudo ficasse pronto rapidamente. Revistas especializadas descreveram a produção como “slasher”, um subgênero de filmes de terror que envolvem matanças em série.

“É como se depois do abandono, eles (Pooh e Leitão) voltassem às suas raízes. Não são mais mansos: são como um porco e um urso ferozes que querem sair por aí em busca de suas presas”, disse Waterfield, que também quis tentar diminuir as expectativas de fãs para não esperarem orçamentos dignos de grandes produções de Hollywood.

Em 2022, as histórias originais de A. A. Mile, de 1926, entraram em domínio público. Com isso, qualquer autor pode aproveitá-la da forma que bem entender. A empresa fundada por Walt Disney tem direito autoral sobre as interpretações de Pooh e seus amigos, logo o filme não poderá fazer referências ao desenho infantil. Da mesma forma, a caracterização do personagem também está protegida. Por isso, o Pooh vilão não terá a camiseta vermelha.

