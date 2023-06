A- A+

Cinema Filme de terror com versão macabra do Ursinho Pooh confirma estreia no Brasil; saiba a data Releitura do clássico infantil já arrecadou mais de US$ 4,9 milhões em bilheteria

O polêmico filme “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”, que faz uma releitura violenta e sombria do famoso personagem infantil, já tem data para estrear no Brasil. Com distribuição da California Filmes, o longa-metragem de terror chega aos cinemas nacionais no dia 10 de agosto.

Na trama criada e dirigida por Rhys Frake-Waterfield, Pooh se revolta após ser abandonado por seu amigo Christopher, que foi para a faculdade. Com sede de sangue, ele se une ao porquinho Piglet para matar qualquer pessoa que se aproxime do Bosque dos Cem Acres.

O filme viralizou nas redes sociais após as suas primeiras imagens serem reveladas, o que levou a produção a arrecadar mais US$ 4,9 milhões em bilheteria, superando seu orçamento inferior a US$ 100 mil.



“Ursinho Pooh: Sangue e Mel” recebeu uma chuva de críticas negativas, chegando a ficar entre as piores avaliações no Rotten Tomatoes. Apesar disso, uma sequência do longa-metragem já foi confirmada.

