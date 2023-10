A- A+

Cinema Filme de turnê de Taylor Swift arrecada mais de US$ 95 milhões em cinemas nos EUA e Canadá "Taylor Swift: The Eras Tour" superou recorde de "Justin Bieber: never say never", que arrecadou US$ 29,5 milhões nos três primeiros dias em cartaz

O filme sobre a turnê "Eras Tour" de Taylor Swift dominou os cinemas no fim de semana, arrecadando entre US$ 95 milhões e US$ 97 milhões em vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com estimativas da distribuidora AMC Theatres divulgadas no domingo (15).

"Taylor Swift: The Eras Tour", marcou recorde para filmes de shows, superando os US$ 29,5 milhões arrecadados por "Justin Bieber: never say never" em seus três primeiros dias em cartaz, em 2011.

Os resultados finais do fim de semana serão divulgados na segunda-feira (16). Se as estimativas atuais se mantiverem, o filme de Swift ficará aquém das projeções mais otimistas dos analistas de bilheteria, que previam uma estreia doméstica de US$ 100 milhões a US$ 140 milhões.

Ainda assim, para as operadoras de cinemas, como AMC e Cineworld, o filme deu um grande impulso ao que parecia ser uma lista de filmes sem brilho neste outono do hemisfério norte, depois que as greves em Hollywood provocaram atrasos em "Dune: parte dois" e outros lançamentos.

