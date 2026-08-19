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AGENDA CULTURAL Filme realizado por Maurício Silva será exibido gratuitamente no Super 8 nesta quarta-feira (19) A sessão de "O Cinema Inquieto de Maurício Silva" conta também com bate-papo, premiação e musicalidade

Uma noite com debates, música e exibição do média-metragem de Maurício Silva será sediada no bar Super 8, localizado na Rua Mamede Simões, na área central do Recife, nesta quarta-feira (19), às 20h. A obra da vez é “O Atelier Éphémère et Temporaire do Poço da Panelinha”, produzido na capital pernambucana em 2019.



A exibição realizada pelo bar Super 8 e pelo BNB Cultural terá ainda um bate-papo no sofá do bar, com Maurício Silva e convidados, conduzido pela cineasta e apresentadora Malu Sá. Para encerrar a noite, muita música com Diogo, Alex Mono e Homero Basílio que vão realizar uma jam session.

Com direção de Camilo Soares, o filme se passa em uma casa do bairro do Poço da Panela, onde o artista Maurício Silva recebe obras e artistas e monta uma exposição relâmpago, onde circula pelo seu atelier temporário, dialogando com os habitantes do bairro.

Sobre o artista

O artista visual nasceu em 1960, na cidade do Recife, e sua infância foi marcada por uma grande vivência na cidade de Olinda, onde sua mãe nasceu. Em 1975, começou suas atividades frequentando cursos de arte e realizando exposições e manifestações artísticas.

Hoje, desenvolve trabalhos em desenhos, pinturas, gravuras, instalações, performances e audiovisual. Atualmente, trabalha e vive em Meudon, na França.

Premiação

Durante a sessão, será entregue o "Prêmio Nobre da Pá", que chega a sua 25ª edição e é instituído para pessoas, artistas ou não, que tenham realizado algo relevante para a cultura do planeta.

Os indicados são selecionados pelo artista Maurício Silva e por um júri composto por Jaci Sporow (Suíça) - (Mijaru Nakonbi) - Alizandro Kresci (Espanha). A escolha é realizada na França, e o resultado, junto com a entrega solene, é divulgado no Brasil.

Este ano, o desenho e a confecção da "Pá Nobre" foram realizados por Chistina Machado e têm a participação de Renato Vale.

SERVIÇO

O Cinema Inquieto de Maurício Silva

Quando: quarta-feira (19), às 20h

Onde: Bar Super 8 - Rua Mamede Simões, 144, Centro do Recife

Evento gratuito

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