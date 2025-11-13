A- A+

CINEMA "Truque de Mestre 3", "Sombras no Deserto" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana "O Bad Boy e Eu" e "Eddington" também estão entre as estreias nos cinemas em Pernambuco

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (13). Um dos destaques é "Truque de Mestre - O 3º Ato", que dá continuidade à franquia estrelada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo e Lizzy Caplan.



"Sombras no Deserto", terror estrelado por Nicolas Cages, promete levantar polêmica ao imaginar a adolescência de Jesus Cristo a partir de uma perspectiva perturbadora. "O Bad Boy e Eu" leva um romance juvenil à tela. Já "Eddington" é um thriller protagonizado por Joaquin Phoenix e Pedro Pascal. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 19 de novembro:



PRÉ-ESTREIA

"Wicked: Parte II"

Demonizada como a Bruxa Má do Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) vive no exílio, enquanto Glinda (Ariana Grande) reside na Cidade Esmeralda. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a Bruxa Má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz, para o bem.

Direção: Jon M. Chu

"Jujutsu Kaisen: Execução"

Um véu desce abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições.

Direção: Shouta Goshozono



"Corações Jovens"

Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander.

Direção: Anthony Schatteman

"O Sobrevivente"

"O Sobrevivente" retrata uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards (Glen Powell) encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias, com a promessa de ganhar um prêmio em dinheiro. Se sobreviver, Ben conseguirá ajudar sua filha doente e tirar sua família da pobreza.

Direção: Edgar Wright

ESTREIA

"Truque de Mestre - O 3º Ato"

Os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan), retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

Direção: Ruben Fleischer

"O Bad Boy e Eu"

A jovem sonhadora Dallas está determinada a honrar a memória de sua mãe e entrar na melhor escola de dança do país. Tudo parece sob controle até Drayton Lahey, o bad boy mais popular do colégio, entrar na sua vida. De repente, entre passos de dança, provocações e segredos, os dois vão descobrir que às vezes o amor chega quando menos se espera.

Direção: Justin Wu

"Sombras no Deserto"

No Egito antigo, uma família vive escondida, tentando escapar de um passado que não pode ser revelado. O Carpinteiro (Nicolas Cage), sua esposa (FKA twigs) e o Menino (Noah Jupe) sobrevivem entre a fé e o medo de serem encontrados. Quando uma presença sombria cruza seu caminho, o Menino começa a questionar tudo o que acredita, despertando forças que nem ele é capaz de compreender. À medida que seu dom cresce, o confronto do sagrado com o desconhecido se inicia.

Direção: Lotfy Nathan

"Eddington"

O impasse entre o xerife (Joaquin Phoenix) de uma pequena cidade e o prefeito local (Pedro Pascal) desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.

Direção: Ari Aster



"Meu Pior Vizinho"

O músico Lee Seung-jin e a designer Hong Ra-ni, dois vizinhos separados por uma parede finíssima, iniciam uma convivência conturbada cheia de ruídos, curiosidade e, inesperadamente, amor.

Direção: Lee Woo-chul



ESTREIA



"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"Predador: Terras Selvagens"

"Predador: Terras Selvagens" se passa em um futuro distante em um planeta remoto, onde um jovem Predador, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável chamada Thia. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de perigos, enfrentando desafios mortais e buscando o adversário definitivo. A trama mistura ação, suspense e ficção científica, explorando a luta pela sobrevivência e o confronto entre espécies em um cenário hostil.

Direção: Dan Trachtenberg

"Honey, Não!"

A detetive particular Honey O'Donahue (Margaret Qualley) investiga mortes suspeitas em Bakersfield, Califórnia, aparentemente conectadas a comunidade religiosa liderada por reverendo egocêntrico.

Direção: Ethan Coen

"Quando o Céu Se Engana"

Um anjo bem-intencionado, mas inepto, chamado Gabriel interfere nas vidas de um trabalhador em dificuldades e de um rico capitalista de risco.

Direção: Aziz Ansari

"Grand Prix: A Toda Velocidade"

Determinada a realizar seu sonho, a ratinha Edda entra no Grand Prix disfarçada de seu ídolo Ed. Entre curvas perigosas, rivais implacáveis e armadilhas na pista, ela precisa provar sua coragem e talento para conquistar seu lugar no mundo das corridas.

Direçã: Waldemar Fast







EM CARTAZ



"Springsteen - Salve-me do Desconhecido"

O filme retrata o processo de criação do álbum “Nebraska”, lançado em 1982 por Bruce Springsteen. Feito em um gravador de 4 faixas no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um ponto de virada em sua vida e é considerado um de seus trabalhos mais perduráveis, um disco acústico cru e assombrado, povoado por almas perdidas em busca de uma razão para acreditar.

Direção: Scott Cooper







"Enterre Seus Mortos"

Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson (Selton Mello) trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto dele, o colega de profissão Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado que distribui extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho, e sua chefe Nete (Marjorie Estiano) – com quem Edgar tem um relacionamento incipiente, além do desejo de fugir de Abalurdes. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que um arrebatamento final se aproxima.

Direção: Marco Dutra







"Bom Menino"

Contada através da perspectiva de um cachorro, "Bom Menino" acompanha a mudança de Todd e seu cãozinho fiel Indy para a casa de campo da família após a morte de um parente. O novo lugar, que antes pertencia ao avô de Todd, é conhecido por ser assombrado por um demônio maléfico. Apesar dos avisos, Todd ignora os rumores, abrindo caminho para que seu cachorro passe a enxergar presenças fantasmagóricas e sobrenaturais pelos cantos aparentemente vazios da mansão. Quando seu dono passa a sucumbir às forças sombrias que rondam a casa, seu melhor amigo e fiel escudeiro Indy precisará confrontar essas atividades malignas numa tentativa desesperada de proteger seu companheiro humano.

Direção: Ben Leonberg







"A Própria Carne"

Três soldados desertores durante a Guerra do Paraguai, em 1870, cada um lutando pela sobrevivência à sua maneira, encontram uma casa isolada na fronteira, habitada apenas por um fazendeiro misterioso e uma jovem. O que parecia ser um refúgio seguro se transforma em um pesadelo aterrorizante quando os soldados descobrem que a casa esconde segredos macabros, confrontando-os com um destino ainda mais horrível do que a guerra da qual fugiram.

Direção: Ian SBF

"O Natal da Patrulha Canina"

Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.

Direção: Stephany Seki

"Terror em Shelby Oaks"

"Terror em Shelby Oaks" acompanha a busca desesperada de Mia por sua irmã desaparecida, Riley, uma youtuber famosa por investigar o paranormal. A obsessão de Mia recomeça quando ela recebe uma fita misteriosa com indícios de que Riley ainda pode estar viva. A partir daí, ela mergulha em uma espiral de horror de um mal desconhecido, repleta de revelações perturbadoras e uma atmosfera sufocante.

Direção: Chris Stuckmann







"Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias"

No Recife, um grupo de jovens pesquisadores especializados em paranormalidade é contratado por um enigmático empresário para encontrar o lendário tesouro da Branca Dias. Ao mergulharem na rica história da cidade em busca de pistas sobre o misterioso artefato, eles se veem enredados em uma teia de assustadores segredos ocultos na capital pernambucana, colocando suas vidas em xeque enquanto tentam desvendar as assombrações que os cercam.

Direção: Adriano Portela





"Se Não Fosse Você"

Um acidente devastador revela uma traição chocante. Morgan Grant e sua filha, Clara, exploram o que restou enquanto confrontam segredos de família, redefinem o amor e se redescobrem.

Direção: Josh Boone

"Maurício de Sousa - O Filme"

Conheça a história do pai da Turma da Mônica: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.

Direção: Pedro Vasconcelos







"A Primavera"

Numa Recife decadente e melancólica, o poeta Jeová busca inspiração e reconhecimento. Sua vida começa a mudar depois que uma figura misteriosa passa a comprar suas poesias, e ele conhece Maria, uma garota que faz programa. Tendo que encarar seus fantasmas e desejos numa sociedade onde tudo se mede por dinheiro, esses personagens marginais embarcam numa jornada de autodescoberta poética e delirante.

Direção: Daniel Aragão e Sérgio Bivar

"Chainsaw Man - O Arco da Reze"

Denji finalmente vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Depois de um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.

Direção: Tatsuya Yoshihara

"Frankie e Os Monstros"

No antigo castelo de Grotteskew, um cientista louco fabrica, conserta e inventa monstros malucos. Stitch Head, sua primeira criação, uma criaturinha estranha feita de retalhos, serve de guia para as novas criações de seu mestre.

Direção: Steve Hudson

"#SalveRosa"

Após sofrer um desmaio na escola, a jovem Rosa (Klara Castanho) resolve partir para a investigação sobre o seu passado. A descoberta dela acaba colocando, não apenas a relação com a sua mãe muito protetora em risco, como a sua própria vida.

Direção: Susanna Lira





"O Telefone Preto 2"

A trama de “O Telefone Preto 2” se passa quatro anos após a fuga de Finn (Mason Thames) e a morte do Sequestrador (Ethan Hawk). Apesar do tempo, Finn ainda lida com os traumas do sequestro, enquanto Gwen (Madeleine McGraw) começa a receber ligações em sonhos que a levam até um acampamento de inverno marcado por mistérios e visões de vítimas desconhecidas. Em meio a uma nevasca, os irmãos precisarão enfrentar uma presença ainda mais sombria: um inimigo que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.

Direção: Scott Derrickson

"Eu e meu Avô Nihonjin"

O filme Eu e Meu Avô Nihonjin acompanha de perto a história de Noboru, um menino de 10 anos que resolve investigar a vida de seus antepassados. Por conta de sua descendência japonesa, ele busca saber sobre a origem migratória de sua família, e o único que pode ajudá-lo é seu avô, um senhor que evita falar do passado. No entanto, com a insistência do neto, a animação brasileira desenhada a mão com traços de desenhos típicos do Japão é tomada por uma série de conflitos, mostrando um homem que nunca quis deixar de ser japonês e uma criança que busca afirmar a sua identidade brasileira. No meio disso, Noboru descobre a existência de um tio que nunca havia conhecido.

Direção: Célia Catunda

"Perrengue Fashion"

Paula (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu (Filipe Bragança), que estuda business em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Seus planos acabam indo por água abaixo quando o filho decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas. A influenciadora vai atrás do filho e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas de vida e o novo trabalho, mas sem nunca perder o estilo.

Direção: Flávia Lacerda

"A Casa Mágica da Gabby"

"A Casa Mágica da Gabby: O Filme" acompanha Gabby (Laila Lockhart Kraner) em uma divertida viagem de carro com sua avó Gigi (Gloria Estefan) rumo à cidade mágica de Cat Francisco. No entanto, quando sua preciosa casa de bonecas acaba nas mãos de Vera (Kristen Wiig), uma excêntrica colecionadora de gatos, Gabby se vê em uma emocionante aventura pelo mundo real. Com a ajuda dos Gatinhos da Gabby, ela precisa resgatar sua casa de bonecas antes que seja tarde demais.

Direção: Ryan Crego





"Malês"

Uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga





"Uma Batalha Após a Outra"

Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-membro de um grupo, busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Direção: Paul Thomas Anderson





"A Sogra Perfeita 2"

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide (Cacau Protásio) está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de comprometer sua liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento! Com a pressão da sogra para que ela se case, Neide sente que precisa provar sua independência a qualquer custo, o que desencadeia uma briga com sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro). No meio disso tudo, Neide ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.

Direção: Cris D’Amato, Bianca Paranhos





"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily





"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes





"Zuzubalândia - O Filme"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



ESPECIAL



Festival de Cinema Italiano no Brasil

A 20ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil ficará em exibição até o dia 19 de novembro, na Sala Derby do Cinema da Fundação. Entre os filmes na programação, estão "Enrico IV", "A Última Rodada", "A Ilusão", "Amor na Cidade" e "A Vontade de Um General".



"Paris Opera Ballet - Giselle"

A encantadora camponesa Giselle ama Alberto, que, por baixo de suas vestes modestas, revela-se um duque. Ao descobrir que ele não pode se casar com ela por já estar noivo, Giselle enlouquece e morre. Ela é então acolhida pelos vingativos Wilis, as almas de jovens abandonadas por amantes infiéis. Giselle escolherá punir ou perdoar?

Direção: François Roussillon

"Wicked" (Relançamento)

Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda. Após um encontro com o Mágico de Oz, o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada.

Direção: Jon M. Chu

"Harry Potter e o Cálice de Fogo" (Relançamento)

Agora, com 14 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort (Ralph Fiennes) prepara-se para retornar à ativa.

Direção: Mike Newell



"A Noiva Cadáver" (Relançamento)

Victor está nervoso diante da possibilidade de casar-se quando, sozinho na floresta para ensaiar seus votos, tropeça no braço do cadáver de uma noiva assassinada depois de fugir com seu amor. Ela então o leva ao mundo dos mortos.

Direção: Tim Burton



"ParaNorman" (Relançamento)

Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.

Direção: Chris Butler



"J-hope Tour 'Hope on the Stage' The Movie"

Reviva o momento inesquecível e brilhante entre j-hope e Army — a verdadeira “Zona de Segurança” de j-hope — e experimente o estágio final de sua primeira turnê mundial solo.

Direção: Park Junsoo



"O Mundo de Lírio"

Voltada ao público infantil, a animação convida as crianças a mergulharem em um universo de fantasia, música e aprendizado sobre a natureza, tendo como protagonista Lírio, um menino negro de cinco anos que aprende com as árvores sobre o ciclo da vida e o poder da transformação.

Direção: Amanda Fernandes



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





