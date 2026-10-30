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cinema Filme exibido em Cannes abre Festival Internacional de Animação de Pernambuco Exibição de "Jim Queen" terá a presença de um dos diretores, Marco Nguyen; Animage, principal festival de animação em atividade do Brasil, ocorre a partir do dia 20 de novembro

A animação francesa "Jim Queen", exibida durante o Festival de Cannes, foi escolhida para ser o filme de abertura do Festival Internacional de Animação de Pernambuco (Animage), o principal festival de animações em atividade do Brasil, no Recife.

A sessão está marcada para o dia 20 de novembro, às 18h, no Cinema São Luiz, e terá a presença de um dos diretores, o francês Marco Nguyen.



Dirigido por Marco e Nicolas Athané, o longa chamou a atenção de importantes festivais internacionais de cinema ao abordar a questão LGBT+. A trama acompanha um influenciador parisiense que contrai um vírus capaz de transformar homens homossexuais em heterossexuais.

Maior edição da história

O Animage chega à 16ª edição e pretende fazer a maior da história do festival. Ao todo, o festival vai exibir 260 filmes e terá a estreia de uma competição dedicada a longas-metragens. A programação é inteiramente gratuita e vai do dia 20 ao dia 29 de novembro.



Entre os destaques da programação, estão produções como Blaise, de Dimitri Planchon e Jean-Paul Guigue, filme vencedor do Grande Prêmio Contrechamp no Festival de Annecy de 2026; Planetas, de Momoko Seto, vencedor do Prêmio FIPRESCI na Semana da Crítica do Festival de Cannes de 2025; e Decorado, dirigido pelo espanhol Alberto Vázquez.



Também há mostras de grandes clássicos da animação e de obras já conhecidas pelo grande público.

Neste ano, haverá a exibição de filmes como Equilíbrio, de Christoph e Wolfgang Lauenstein, vencedor do Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1990; A Roda, de Chris Stenner, Heidi Wittlinger e Arvid Uibel, indicado ao Oscar em 2003; e O Homem da Areia, de Paul Berry, indicado à premiação em 1993.

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