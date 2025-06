Filme F1 e McDonald's divulgam vídeo em collab apresentando os brindes da coleção de carrinhos

A- A+

Uma novidade que chega nesta quarta (25) às unidades da McDonald's, fruto da collab entre o filme F1 e a rede de fast-food, acaba de ganhar um vídeo apresentando a coleção e seus carrinhos. O filme estreia nos cinemas em 26 de junho, com distribuição da Warner Bros. Discovery.



A McDonald's fará ativações especiais em unidades de São Paulo para promover a ação. A fachada do Méqui 1000, na Avenida Paulista, por exemplo, terá uma decoração que simula as bandeiras quadriculares e um carro da Fórmula 1. O pacote completo com o lanche e o carrinho sairá por R$ 99,90. Já os brindes, que podem ser adquiridos separadamente, e sairão por R$ 74,90 cada.



Veja:

Sobre o filme

Estrelado por Pitt como um ex-piloto que retorna à Fórmula 1, ao lado de Damson Idris, seu companheiro da equipe ficcional APXGP, o longa foi filmado durante os finais de semana dos Grandes Prêmios. O elenco de estrelas inclui Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin), Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) e Tobias Menzies (The Crown).

Com o anúncio do lançamento do filme nos cinemas, a Apple repete a estratégia que utilizou com outros grandes títulos, como Napoleão e Assassinos da Lua das Flores. Ao estrear nas telonas, os filmes passam a ser elegíveis para o Oscar, coisa que não aconteceria se fossem lançados direto no serviço de streaming.

