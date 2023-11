A- A+

Cinema Filme "Grande Sertão", de Guel Arraes, participa de festival na Estônia; assista ao trailer Longa, que é uma adaptação do clássico da literatura brasileira, terá exibição nesta segunda (13) e concorre na categoria Critics' Picks (Escolha da Crítica) no 27º Tallinn Black Nights Film Festival, na cidade de Tallinn

O longa-metragem “Grande Sertão”, dirigido por Guel Arraes, que também assina o roteiro ao lado de Jorge Furtado, será exibido nesta segunda (13) no 27º Tallinn Black Nights Film Festival, na Estônia, onde concorre na categoria Critics' Picks (Escolha da Crítica) e onde teve sua première mundial, na última sexta-feira (10), com a presença do produtor Manoel Rangel, da diretora de 2ª unidade e produtora artística Flávia Lacerda e do ator Luis Miranda, que interpreta Zé Bebelo no filme. Produzido pela Paranoïd Filmes em coprodução com a Globo Filmes e com distribuição da Paris Filmes, o longa tem lançamento nacional previsto para maio de 2024.

Sobre o filme

Protagonizado por Caio Blat (Riobaldo) e Luisa Arraes (Diadorim), "Grande Sertão" é uma adaptação para o cinema da obra literária de Guimarães Rosa. Transpondo o universo da violência dos jagunços do sertão para o território das organizações criminosas da periferia urbana de uma comunidade brasileira, em um tempo indeterminado, o longa ainda traz no elenco nomes como Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro), Eduardo Sterblitch (Hermógenes), Mariana Nunes (Otacília) e Luellem de Castro (Nhorinhá). A história, narrada em tom épico, segue a trajetória de Riobaldo, professor que ingressou no bando por amor a Diadorim.

Iniciado em 1997 em Tallinn, capital da Estônia, o Tallinn Black Nights Film Festival, também conhecido como PÖFF, é um dos maiores festivais de cinema do norte da Europa e uma das plataformas regionais mais movimentadas da indústria. Em 2014, a mostra conseguiu o credenciamento da FIAPF (Federação Internacional da Associação dos Produtores de Filmes) e desde então entrou na categoria A dos festivais. Sua 27ª edição vai até o dia 19 de novembro.

Sinopse

Em uma comunidade da periferia brasileira chamada Sertão, a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra e traz à tona questões como lealdade, vida e morte, amor e coragem, Deus e o diabo. O professor Riobaldo entra para a organização criminosa de Joca Ramiro por amor a Diadorim, mas nunca tem coragem de revelar sua paixão. A história, narrada por ele, é marcada pela presença de um personagem cuja verdadeira identidade é um mistério, Diadorim, que se torna seu grande amigo e lhe desperta sentimentos complexos. As batalhas da grande guerra do Sertão entre os bandidos e os policiais liderados por Zé Bebelo e com o demônio Hermógenes rondando, fazem Riobaldo lidar com dilemas morais e éticos enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza.

ELENCO

Caio Blat (Riobaldo)

Luisa Arraes (Diadorim)

Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro)

Eduardo Sterblitch (Hermógenes)

Luis Miranda (Zé Bebelo)

Mariana Nunes (Otacília)

Luellem de Castro (Nhorinhá)

FICHA TÉCNICA

Produção: Paranoïd Filmes

Coprodução: Globo Filmes

Distribuição: Paris Filmes

Roteiro: Guel Arraes e Jorge Furtado

Direção: Guel Arraes

Produtores: Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia

Direção – 2ª Unidade/Produtora Artística: Flávia Lacerda

Direção de Fotografia: Gustavo Hadba

Direção de Arte: Valdy Lopes Jn.

Montagem/Edição: Fabio Jordão

Trilha Original: Beto Villares

Produtor Associado: Edson Pimentel

Produção Executiva: Adriana König, Carol Scalice e Luciano Salim

1ª Assistente de Direção: Kity Féo

Produtor de Elenco: Alonso Zerbinato

Diretor de Produção: Paulão Costa

Técnico de Som: Martín Grignaschi

Edição de Som: María Florencia Gonzalez Rogani

Mixagem: Lucas Meyer

Figurino: Cao Albuquerque e Diana Leste

Maquiagem: Cleber de Oliveira

VFX: Eduardo Schaal, Guilherme Ramalho, Hugo Gurgel

Patrocínio: Empiricus

Realização: Ancine

Apoio: Projeto Paradiso

Adaptação da obra literária "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa - gentilmente cedido por Nonada Cultural Ltda. – copyright

