NEY MATOGROSSO Filme "Homem com H", sobre Ney Matogrosso, ultrapassa a marca de 600 mil espectadores Cinebiografia do cantor brasileiro tem Jesuíta Barbosa como protagonista e conta sua história desde a infância

Escrito e dirigido por Esmir Filho, com produção de Veronica Stumpf, a cinebiografia do cantor Ney Matogrosso, tendo Jesuíta Barbosa como protagonista, chegou aos cinemas no dia 30 de abril, com sessões de pré-estreia lotadas em todo o Brasil, e foi lançado oficialmente no dia 1º de maio.

Em pouco mais de dois meses de exibição, o longa que conta a história de um dos maiores artistas brasileiros contabilizou nada menos que uma audiência de 600 mil espectadores em todo o Brasil e, de acordo com o Filme B Box Office Brasil, esse número representa uma renda acumulada que já soma mais de R$ 13 milhões, um feito e tanto para o cinema brasileiro, que vive um ótimo momento de visibilidade com os recentes prêmios de "O Agente Secreto" (Cannes 2025) e "Ainda estou aqui" (Oscar 2025).



Confira o trailer:



Volta

ao passado

A trajetória de Ney de Souza Pereira é contada em "Home com H" desde a infância, quando morava com os pais e irmãos na pequena cidade de Bela Vista (MS).



Os embates com o pai (Rômulo Braga), que insistia que o menino “virasse homem”, levaram Ney a se afastar da família, antes de enveredar para a vida artística. Anos depois de sair de casa, em São Paulo, estreou como vocalista dos ‘Secos e Molhados’, ao lado de João Ricardo (Mauro Soares) e Gerson Conrad (Jeff Lyrio), dando início às performances históricas.

Além de Jesuíta Barbosa (“Tatuagem” e “Praia do Futuro”), o filme conta com Jullio Reis (Cazuza), Bruno Montaleone (Marco), Hermila Guedes (Beíta, mãe de Ney), Carol Abras (Lara), Lara Tremoroux (Regina) e grande elenco.

O longa-metragem também revela as paixões de Ney, entre elas Cazuza (Jullio Reis), um de seus grandes amores, e Marco de Maria (Bruno Montaleone), seu companheiro por 13 anos.



A trama é embalada por sucessos como “Rosa de Hiroshima”, “Sangue Latino”, “O Vira”, “Bandido Corazón”, “Postal de Amor”, “Não Existe Pecado ao Sul do Equador”, “Encantado”, e, é claro, “Homem com H”.





