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CINEMA Filme de Leonardo Lacca estrelado por Jesuíta Barbosa tem filmagens iniciadas em Pernambuco A atriz pernambucana Malu Falangola também está confirmada no elenco da produção

“Sábado Morto”, terceiro longa-metragem dirigido por Leonardo Lacca ("Seu Cavalcanti", "Permanência"), teve suas filmagens iniciadas em Pernambuco. O filme será estrelado por Jesuíta Barbosa e Malu Falangola.

As gravações estão previstas para durar cinco semanas, utilizando locações entre o Recife e Arcoverde. O longa é produzido pela Cinemascópio e Trincheira Filmes.

Emilie Lesclaux assina a produção ao lado de Leonardo Lacca. Os dois trabalharam juntos em “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar deste ano em quatro categorias.



A trama de “Sábado Morto” acompanha Diogo, um médico residente no Recife. Por conta de um acontecimento inesperado na família, ele precisa retornar ao Sertão pernambucano após anos distante.



"Sábado Morto" será rodado ao longo de cinco semanas. Fotos: Hannah Carvalho/Divulgação

"Sábado Morto" será rodado ao longo de cinco semanas. Fotos: Hannah Carvalho/Divulgação

"Sábado Morto" será rodado ao longo de cinco semanas. Fotos: Hannah Carvalho/Divulgação

“Ao lado da esposa, Aline, ele reencontra sua mãe, Terezinha, determinada a exigir respostas sobre fatos recentes, e talvez algo mais. Entre lembranças e desconfortos, segredos começam a emergir”, afirma a sinopse divulgada pela assessoria de imprensa do filme.

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