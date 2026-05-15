Filme de Leonardo Lacca estrelado por Jesuíta Barbosa tem filmagens iniciadas em Pernambuco
A atriz pernambucana Malu Falangola também está confirmada no elenco da produção
“Sábado Morto”, terceiro longa-metragem dirigido por Leonardo Lacca ("Seu Cavalcanti", "Permanência"), teve suas filmagens iniciadas em Pernambuco. O filme será estrelado por Jesuíta Barbosa e Malu Falangola.
As gravações estão previstas para durar cinco semanas, utilizando locações entre o Recife e Arcoverde. O longa é produzido pela Cinemascópio e Trincheira Filmes.
Emilie Lesclaux assina a produção ao lado de Leonardo Lacca. Os dois trabalharam juntos em “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar deste ano em quatro categorias.
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A trama de “Sábado Morto” acompanha Diogo, um médico residente no Recife. Por conta de um acontecimento inesperado na família, ele precisa retornar ao Sertão pernambucano após anos distante.
- "Sábado Morto" será rodado ao longo de cinco semanas. Fotos: Hannah Carvalho/Divulgação
- "Sábado Morto" será rodado ao longo de cinco semanas. Fotos: Hannah Carvalho/Divulgação
- "Sábado Morto" será rodado ao longo de cinco semanas. Fotos: Hannah Carvalho/Divulgação
“Ao lado da esposa, Aline, ele reencontra sua mãe, Terezinha, determinada a exigir respostas sobre fatos recentes, e talvez algo mais. Entre lembranças e desconfortos, segredos começam a emergir”, afirma a sinopse divulgada pela assessoria de imprensa do filme.