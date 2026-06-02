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Prêmio Grande Otelo Filme "O Agente Secreto" lidera indicações ao Prêmio Grande Otelo 2026 Longa disputa 18 troféus na principal premiação do cinema nacional. Entre os indicados também estão "Manas", "O Filho de Mil Homens", "Homem com H" e "O Último Azul"

O filme "O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, teve 18 indicações ao Prêmio Grande Otelo 2026, principal premiação do audiovisual brasileiro. Os finalistas foram anunciados nesta terça-feira (2) pela Academia Brasileira de Cinema.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Entre os indicados a Melhor Longa-Metragem Ficção também estão "Manas", de Marianna Brennand, "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende, "Homem com H", de Esmir Filho, e "O Último Azul", de Gabriel Mascaro.

A presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Almeida Magalhães, destaca que a edição deste ano marca os 25 anos do Prêmio.

"Estivemos, estamos e estaremos sempre junto com o que o audiovisual brasileiro produz. A edição deste ano marca ainda o retorno da categoria Melhor Longa-Metragem Comédia e inclui, pela primeira vez, o prêmio de Melhor Montagem Documentário", contou.

Além das categorias técnicas e artísticas para cinema, o prêmio contempla séries de ficção, documentário e animação exibidas na televisão aberta, TV paga e streaming. Segundo a organização, serão entregues 32 troféus.

Os vencedores serão escolhidos por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema. Já o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular será definido por votação aberta no site da instituição.

Entre os destaques nas categorias de atuação estão Wagner Moura, indicado por "O Agente Secreto"; Jesuíta Barbosa, por "Homem com H"; Denise Weinberg, por "O Último Azul"; e Camila Pitanga, por "Malês".

Na televisão, séries como "Cangaço Novo", "Beleza Fatal", "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" e "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada" aparecem entre as produções mais lembradas.

Reconhecida desde 2020 pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences como a entidade responsável pela indicação brasileira ao Oscar de Melhor Filme Internacional, a Academia Brasileira de Cinema reúne profissionais de diferentes áreas do setor audiovisual nacional.

Confira os indicados ao Prêmio Grande Otelo 2026 no site da Academia Brasileira de Cinema.

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