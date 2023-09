Filme pernambucano "Retratos Fantasmas" é escolhido para representar o Brasil no Oscar

A- A+

O documentário “Retratos Fantasmas”, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2024. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, nesta terça-feira (12).

Na semana passada, foram divulgados os seis filmes que concorriam à pré-indicação. Também estavam na disputa “Estranho Caminho”, de Guto Parente, “Noites Alienígenas”, de Sergio de Carvalho, “Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria, “Pedágio”, de Carolina Markowicz, e “Urubus”, de Claudio Borrelli.

"Foi uma reunião democrática, representativa em uma comissão ampla. A diversidade e qualidade dos filmes nos levou a três horas de debate até chegarmos ao título escolhido", afirmou Ilda Santiago, presidente da Comissão de Seleção.



Produção da CinemaScópio Produções, com coprodução e distribuição nacional da Vitrine Filmes, “Retratos Fantasmas” teve a sua estreia mundial no Festival de Cannes, na França, em maio deste ano. O longa-metragem traz o Centro do Recife como personagem principal, revisitado através das grandes salas de cinema que movimentaram a cidade no século passado.



A 96ª cerimônia do Oscar será realizada no dia 10 de março de 2024, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Já a lista com os indicados aos principais prêmios será revelada em 23 de janeiro do mesmo ano.





