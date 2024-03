A- A+

Oscar Filme perturbador e ambíguo que venceu o Oscar chega ao streaming O Prime Video também vai lançar no streaming Zona de Interesse

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original, o filme Anatomia de Uma Queda já pode ser assistido do conforto de casa. O longa acaba de chegar ao catálogo do Amazon Prime Video, incluído na assinatura regular da plataforma de streaming.

Em Anatomia de Uma Queda, a escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) vive com o marido francês e o filho de 11 anos em um chalé nas montanhas. Um aparente acidente leva o homem à morte - ele despenca da janela da casa e bate a cabeça.

Sandra se torna suspeita de homicídio e é levada a julgamento - um embate eletrizante, pautado por relatos ambíguos e diálogos afiados que expõem os dramas de um casal disfuncional. (Leia crítica do filme).

O Prime Video também vai lançar no streaming Zona de Interesse, outro concorrente do prêmio de cinema, com a atriz Sandra Hüller Clique aqui para saber mais.

Dirigido pela francesa Justine Triet, Anatomia de Uma Queda foi indicado em cinco categorias do Oscar: melhor filme, direção, atriz, roteiro original e edição. Antes disso, faturou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 2023.

