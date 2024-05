A- A+

CINEMA Filme produzido por alunos de escola estadual de Pernambuco vence festival no Rio de Janeiro O curta-metragem "Chamado" foi feito por estudantes do curso subsequente de Produção de Áudio e Vídeo da Escola Técnica Estadual (ETE) Nelson Barbalho, em Caruaru

O curta-metragem pernambucano "Chamado" venceu o prêmio principal do Festival de Cinema de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no último sábado (11). O filme foi produzido por estudantes do curso subsequente de Produção de Áudio e Vídeo da Escola Técnica Estadual (ETE) Nelson Barbalho, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A obra conquistou o troféu de Melhor Filme pelo Júri Especial da Crítica, recebendo a estatueta Zeca Pagodinho. Além disso, os responsáveis pelo curta levaram para casa o prêmio especial Edina Fujii, no valor de R$ 8 mil em locação de equipamentos, acessórios e maquinário.

Túlio Beat, diretor do filme e aluno da ETE Nelson Barbalho, representou a equipe na cerimônia de premiação. “Estar ao lado de grandes estrelas da TV e do cinema brasileiro, concorrer com grandes produções e levar o prêmio principal do evento será inesquecível”, afirmou.

Giovani Gomes, Eduarda Macedo, Carlos Raul e Rebeca Morgana integram o elenco de “Chamado”. A equipe conta ainda com Gisele Lima na direção de fotografia, Isa Feitosa e Jean Farias na direção de arte, Pollyana Lima na maquiagem, Rener Barbosa na criação do cartaz, Deusdete Conceição na distribuição, Camila Haydee e Leandro José na assessoria de comunicação e Paulo Conceição responsável pela finalização. Gilvan Noblat foi o professor orientador da obra.

Veja o curta-metragem “Chamado”:

