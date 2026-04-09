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CINEMA Filme sobre Bolsonaro com ator de "A Paixão de Cristo" ganha data de estreia e pôster "Dark Horse" deve chegar aos cinemas no dia 11 de setembro deste ano

Baseado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o filme “Dark Horse” ganhou um novo pôster e teve a data de estreia revelada. O longa chega aso cinemas no dia 11 de setembro deste ano, poucas semanas antes do primeiro turno da eleição. O anúncio foi realizado nas redes sociais pelo ator Jim Cabiezel, que protagoniza a produção e é conhecido por A Paixão de Cristo e O Conde de Monte Cristo.

O artista passou cerca de três meses no Brasil gravando suas cenas antes de retornar ao exterior. A direção é de Cyrus Nowrasteh. O elenco aposta em nomes internacionais como Lynn Collins (John Carter – Entre Dois Mundos) e Esai Morales (Missão: Impossível – O Acerto Final), além do brasileiro Felipe Folgosi, que interpreta um policial federal.

As primeiras imagens mostram momentos marcantes da carreira política de Bolsonaro — da atuação como deputado ao casamento com Michelle Bolsonaro, passando pela facada durante a campanha presidencial de 2018. Filhos dos ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) acompanham algumas gravações, feitas majoritariamente em São Paulo. A produção foi rodada entre Brasil e Estados Unidos

"Dark Horse' pretende alcançar o público internacional ao reconstituir o trajeto político de Bolsonaro, atualmente condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e preso preventivamente desde 22 de novembro.

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