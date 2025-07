Filme sobre Marília Mendonça busca atrizes para viver cantora; veja os requisitos para o papel

A- A+

A vida da cantora Marília Mendonça (1995-2021) será retratada nos cinemas. E a produção já está à procura de atrizes para interpretar a artista. O produtor de elenco Luciano Baldan compartilhou em suas redes sociais informações sobre a seleção do casting da cinebiografia.

No anúncio, a produção detalha o que as interessadas no papel precisam ter e fazer para ter uma chance. Confira os requisitos para interpretar Marília Mendonça:

Ter entre 18 e 30 anos;

Aparência física semelhante à cantora;

Disponibilidade para possíveis adaptações físicas, como ganho ou perda de peso significativos (com acompanhamento profissional), mudança no cabelo, caracterização etc;

Habilidade para interpretação dramática e musical;

Experiência com canto ou disposição para realizar preparação vocal.

Além disso, as vagas são limitadas para mulheres cis brancas. Para se inscrever, a candidata deve visitar a chamada on-line para o elenco e se cadastrar até o dia 3 de agosto. Além de apresentar a documentação, a mulher deve enviar duas fotos, um vídeo se apresentando e um vídeo cantando um trecho de música de Marília.

Nos comentários do post, atrizes já começaram a se colocar a disposição para o papel. "Quero muito e topo tudo! Amo demais a Marília Mendonça", escreveu Sophia Valverde, de 19 anos, conhecida pelo trabalho em "Chiquititas" e "As aventuras de Poliana".

Também nos comentários, pessoas lembraram do nome de Lorena Alexandre, ex-cover de Marília.

Veja também