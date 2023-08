A- A+

AUDIOVISUAL Filme sobre Mussum estreia no Festival de Gramado; veja cartaz Com Ailton Graça no papel do Trapalhão, "Mussum O Filmis"

"Mussum - O Filmis", com estreia nacional prevista para novembro, é uma das novidades do 51º Festival de Gramado entre os filmes selecionados para a edição, com exibição no evento nesta quinta-feira (17).



Cinebiografia dirigida por Sílvio Guindane, a produção concorre na mostra competitiva de longas-metragens brasileiros e tem o ator Ailton Graça no papel principal do Trapalhão Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum.









Humorista e sambista - oriundo do grupo Os Originais do Samba - Mussum terá sua trajetória contada, em especial sobre o decorrer de sua carreira no quarteto formado por ele e por Renato Aragão (Didi), Dedé Santana e Zacarias, humorístico de sucesso da televisão nos anos de 1970-1980.

Além de Ailton Graça, Cacau Protássio, Neusa Borges, Cinnara Leal, Thawan Lucas Bandeira e Yuri Marçal, entre outros, integram o elenco do filme, que é baseado no livro "Mussum – uma história de Humor e Samba”, de Juliano Barreto.

